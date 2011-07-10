پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی بوشهر بیش از نیاز استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش عصر یکشنبه در نشست با مسئولان دانشکده امام خامنه ای بوشهر افزود: بین تعداد دانش آموختگان دانشگاه های استان بوشهر و نیاز بازار کار این استان توازن لازم وجود ندارد .

وی اظهارداشت: علت وجود بالای بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها یکی این است که آنها مهارت انجام کار ندارند و دیگر اینکه بین ظرفیت شغلی جامعه و تعداد دانش آموختگان مراکز آموزش عالی تناسبی وجود ندارد .

استاندار بوشهر از روسای مراکز آموزش عالی استان خواست از اضافه کردن رشته ها و پذیرش دانشجوی بیشتر پرهیز کنند و بکوشند رشته های تحصیلی متناسب با نیازهای استان را تقویت کنند .

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر نیز گفت: آموزشگاه های فنی به دانشکده فنی ارتقا پیدا کرده اند و از اول تیر زیرنظر وزارت علوم تحقیقات و فناری فعالیت می کنند .

محمد بهروزی با اشاره به همکاری 72 مدرس با این دانشکده، اظهارداشت: اکنون 850 دانشجو در این دانشکده تحصیل می کنند که سال تحصیلی آینده به یک هزار و 200 نفر افزایش می یابند.