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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۴۱

جهانبخش:

پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی بوشهر بیش از نیاز استان است

پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی بوشهر بیش از نیاز استان است

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: میزان پذیرش و جذب دانشجو در مراکز آموزش عالی این استان بیش از نیاز استان بوشهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش عصر یکشنبه در نشست با مسئولان دانشکده امام خامنه ای بوشهر افزود: بین تعداد دانش آموختگان دانشگاه های استان بوشهر و نیاز بازار کار این استان توازن لازم وجود ندارد.

وی اظهارداشت: علت وجود بالای بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها یکی این است که آنها مهارت انجام کار ندارند و دیگر اینکه بین ظرفیت شغلی جامعه و تعداد دانش آموختگان مراکز آموزش عالی تناسبی وجود ندارد.

استاندار بوشهر از روسای مراکز آموزش عالی استان خواست از اضافه کردن رشته ها و پذیرش دانشجوی بیشتر پرهیز کنند و بکوشند رشته های تحصیلی متناسب با نیازهای استان را تقویت کنند.

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر نیز گفت: آموزشگاه های فنی به دانشکده فنی ارتقا پیدا کرده اند و از اول تیر زیرنظر وزارت علوم تحقیقات و فناری فعالیت می کنند.

محمد بهروزی با اشاره به همکاری 72 مدرس با این دانشکده، اظهارداشت: اکنون 850 دانشجو در این دانشکده تحصیل می کنند که سال تحصیلی آینده به یک هزار و 200 نفر افزایش می یابند.

کد مطلب 1355451

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