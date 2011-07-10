شاهین بوشهر پنجشنبه عازم ترکیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ابوالفتحی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: چهار بازیکن جدید به این تیم پیوستند و دو بازیکن خارجی این تیم نیز قراردادشان را تمدید کرده اند .

وی افزود: با وحید طالب لو و هادی شکوری، داروزه بان و مدافع فصل پیش استقلال و علی انصاریان و میثم منیعی بازیکنان فصل پیش شهرداری و تراکتورسازی تبریز قرارداد بسته شد و قرارداد ایوان پتروویچ و لک چیرا نیز تمدید شده است .

سخنگوی باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین بوشهر اضافه کرد: تمرینهای شاهین در دو نوبت صبح و بعدازظهر زیرنظر دکتر بهرام نژاد مربی بدنساز در کمپ تیم های ملی برگزار می شود.

ابوالفتحی افزود: بازیکنان زیادی سر تمرین حاضر می شوند که تست پزشکی از آنها گرفته شده و تست فنی را هم درخشان انجام می دهد تا بالاخره افراد موردنظر انتخاب شوند .