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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۷

شاهین بوشهر پنجشنبه عازم ترکیه می شود

شاهین بوشهر پنجشنبه عازم ترکیه می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: سخنگوی باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین بوشهر گفت: تیم فوتبال شاهین بوشهر برای برای برگزاری اردویی 10 روزه پنجشنبه این هفته عازم ترکیه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ابوالفتحی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: چهار بازیکن جدید به این تیم پیوستند و دو بازیکن خارجی این تیم نیز قراردادشان را تمدید کرده اند.

وی افزود: با وحید طالب لو و هادی شکوری، داروزه بان و مدافع فصل پیش استقلال و علی انصاریان و میثم منیعی بازیکنان فصل پیش شهرداری و تراکتورسازی تبریز قرارداد بسته شد و قرارداد ایوان پتروویچ و لک چیرا نیز تمدید شده است.

سخنگوی باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین بوشهر اضافه کرد: تمرینهای شاهین در دو نوبت صبح و بعدازظهر زیرنظر دکتر بهرام نژاد مربی بدنساز در کمپ تیم های ملی برگزار می شود.

ابوالفتحی افزود: بازیکنان زیادی سر تمرین حاضر می شوند که تست پزشکی از آنها گرفته شده و تست فنی را هم درخشان انجام می دهد تا بالاخره افراد موردنظر انتخاب شوند.

به گفته وی پس از اردوی ترکیه تمرینهای شاهین در بوشهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1355456

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