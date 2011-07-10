ایران :

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از اساتید، کارشناسان، مولفان و فارغ التحصیلان تخصصی مهدویت: تطبیق علائم ظهور با اشخاص غلط و انحرافی است

رئیس جمهور: واگذاری 1000 متر زمین به هر خانواده امکان پذیر است

حمایت روسای دانشگاهها از لغو تفکیک جنسیتی



تفاهم:

رهبر معظم انقلاب در دیدار اساتید و کارشناسان تخصصی مهدویت: تطبیق برخی علائم ظهور بر اشخاص اقدامی غلط و انحرافی است

بازار سکه در آرامش نسبی

قیمت پروازهای داخلی افزایش یافت

تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب: تطبیق علائم ظهور بر اشخاص غلط است

آغاز ناآرامی ها در مالزی

واکنش وزیر به فیلم تنبیه دانش آموزان

60 میلیون؛ قیمت ویلای وعده ای دولت



جام جم :

رهبر انقلاب: تطبیق علائم ظهور بر افراد غلط و انحرافی است

ترکیب سنی جمعیت ایران تغییر کرد

رقابت سازندگان سریال ها برای ضیافت رمضان

جوان:

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از اساتید، مولفان و فارغ التحصیلان تخصصی مهدویت: تطبیق علائم ظهور بر اشخاص، غلط و انحرافی است

شلیک موفق 2 موشک سپاه به آن سوی اقیانوس هند

صاحبنظران سیاسی عنوان کردند: برخورد با فتنه گران وظیفه قانونی سپاه پاسداران





حمایت:

رهبر معظم انقلاب: مطالب انحرافی حقیقت مهدویت و انتظار را مهجور می کند

در گفت و گو با "حمایت" مطرح شد؛ تا رسیدن به عدالت فاصله داریم

واگذاری 40 شرکت نفتی



خراسان:

رهبر انقلاب: تطبیق برخی علائم ظهور بر اشخاص اقدامی غلط و انحرافی است

رئیس جمهور: باغ ویلای هزارمتری برای هر خانواده 60 میلیون تومان تمام می شود

سردار حاجی زاده اعلام کرد: شلیک موفقیت آمیز 2 فروند موشک دوربرد سپاه به شمال اقیانوس هند



دنیای اقتصاد:

مقام معظم رهبری تصریح کردند: ضرورت پرهیز از کارهای عامیانه و غیر معتبر در مقوله مهدویت

ساخت مسکن همچنان در اوج

سازمان ثبت احوال اعلام کرد: ورود ایران به مرحله میانسالی



شرق:

مقام معظم رهبری: برخی ادعاها درباره انس با حضرت حجت (عج) غالبا دروغ است

بازخوانی مناسبات رئیس جمهور و اصولگرایان؛ معمای چالش

رئیس جمهور ترکمنستان وعده انتخابات آزاد داد؛ دعوت از اپوزیسیون برای شرکت در انتخابات

قدس:

رهبر معظم انقلاب: مطالب غلط و انحرافی باعث می شوند حقیقت "مهدویت" مهجور بماند

رئیس جمهور تاکید کرد: عزم جدی دولت برای واگذاری زمین هزارمتری

سخنگوی وزارت خارجه خبر داد: رایزنی با برخی کشورهای منطقه برای حل اختلاف سلیقه ها



فرهیختگان:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: مطالب انحرافی باعث می شوند حقیقت مهدویت مهجور بماند

احمدی نژاد: ایران سه برابر جمعیت فعلی جا دارد

شروط جدید مذاکره با غرب از زبان سخنگوی وزارت خارجه: حقوق هسته ای ما را بپذیرند مذاکره می کنیم



کیهان:

ولی امر مسلمین در دیدار اساتید، مولفان و فارغ التحصیلان تخصصی مهدویت: تطبیق برخی علائم ظهور بر اشخاص غلط و انحرافی است

عضو کمیسیون اصل 90: برگزاری مناقصه ها در وزارت نفت شفاف نیست

تظاهرات بی سابقه ضد دولتی در پایتخت مالزی

ملت ما:

رهبر معظم انقلاب در دیدار اساتید و کارشناسان تخصصی مهدویت: تطبیق علائم ظهور بر اشخاص اقدامی انحرافی است

محمد علی علومی در گفت و گو با "ملت ما" مطرح کرد: بهره مندی خلاق از گنج های فرهنگی

نفت خام چهارشنبه بورسی می شود



هفت صبح:

بلیت هواپیما فعلا با همان نرخ سابق

پرونده سازی برای ساختمان پزشکان



همشهری:

مهدویت، عالمانه ترویج شود نه جاهلانه

شلیک موفق موشک های بالستیک ایران به دهانه اقیانوس هند

روند کاهش دما در نیمه شمالی؛ هوا از تب افتاد