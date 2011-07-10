راه اندازی 4 رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعت آب و برق

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس، رشته های مهندسی بازرسی فنی، مهندسی انرژی های تجدید پذیر و مهندسی سیستم های انرژی در دانشکده مکانیک و انرژی و رشته مهندسی عمران-آبهای زیرزمینی در دانشکده مهندسی آب و محیط زیست راه اندازی شد.

رشته مهندسی بازرسی فنی

رشته مهندسی بازرسی فنی، مجموعه کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، دوره ای مشتمل بر دروس نظری و پژوهشی در یکی از زمینه های فرآوری نفت، گاز و فرآیندهای پتروشیمی، تراکم، انتقال و توزیع گاز و یا در زمینه های مشابه است.

با توجه به اینکه ایران دارای رتبه دوم از نظر ذخایر نفت و گاز طبیعی در جهان به شمار می آید، دانشگاه صنعت آب و برق هدف از اجرای این دوره را تربیت افرادی پایه گذاری کرده تا توانایی های لازم را برای حفظ و نگهداری از دستگاه ها را دارا باشند.

رشته مهندسی انرژی های تجدید پذیر

این دوره مشتمل بر دروس نظری و پژوهشی در زمینه مبانی انرژی های تجدید پذیر و دیگر جنبه های نظری رشته انرژی در نظر گرفته شده است.

دانش آموختگان این رشته در زمینه های مبانی انرژی های تجدید پذیر، طراحی سیستم های انرژی، سیستم ها و ممیزی انرژی، آشنایی با مبانی انواع انرژی های تجدید پذیر، منابع، مصارف و سایر موارد، مهارت هایی کسب می کنند.

مهندسی سیستم های انرژی

این مجموعه، مشتمل بر دروس نظری و عملی در گرایش های سیستم های انرژی، تکنولوژی انرژی و انرژی و محیط زیست معرفی شده است.

بر این اساس، هدف از ارائه این رشته پرورش کارشناسانی آزموده برای طراحی، توسعه و بهره برداری از سیستم استخراج، فرآورش، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی به نظر می رسد.

مهندسی عمران-آبهای زیرزمینی

این دانشگاه همچنین گرایش جدید کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ آبهای زیرزمینی را با موافقت شورای عالی گسترش در دانشکده مهندسی آب و محیط زیست راه اندازی کرده است. این گرایش به همراه 5 رشته ای که پیش از این در دانشکده مهندسی آب و محیط زیست راه اندازی شده بود، از مهرماه 90 دانشجو می پذیرد.

راه‏اندازی این گرایش به منظور رفع بخشی از نیازهای آموزشی صنعت آب کشور و در جهت توسعه علوم مربوط به مهندسی و برنامه ریزی اکتشاف، استخراج، بهره برداری، حفاظت کمی و کیفی از آب های زیر زمینی صورت گرفته است.