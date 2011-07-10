خشکسالی در خراسان رضوی باید به دغدغه مسئولان کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی در دیدار با مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط با خشکسالی کشاورزی گفت: متاسفانه ذهنیت بعضی از اقشار جامعه و حتی مسئولان از وضعیت خراسان رضوی، استانی با گردش مالی بالا و بارندگی های مناسب است.

وی افزود: باید ابعاد و آثار خشکسالی در مناطق مختلف استان به وزرای محترم و مسئولان مرتبط شناسانده شود تا در تصمیم گیری ها و توزیع اعتبارات در سطح ملی منعکس و مدنظر قرار داده شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: به دلیل وسعت، جمعیت و خاص بودن شرایط استان، بحران خشکسالی خراسان رضوی را باید به دغدغه ای برای وزرای مرتبط و معاونین رییس جمهوری تبدیل کنیم.

صلاحی با یادآوری نتایج مثبت و ملموس جلسه ای که اخیرا با وزیر جهاد کشاورزی داشته و همچنین نتایج پربار سفر وزیر راه و شهرسازی به استان گفت: هر دستگاه اجرایی باید سعی کند با برگزاری چنین جلسات و بازدیدهای میدانی برای وزیر خود سهم استان را از امکانات و اعتبارت خشکسالی دریافت کند.