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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۸:۵۷

با حضور در کشورمان /

رئیس نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی دوبی از ایران تقدیر می‌کند

رئیس نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی دوبی از ایران تقدیر می‌کند

دهمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی دوبی که اسفندماه سال گذشته با حضور پاویون ایران برگزار شد، غرفه کشورمان را به عنوان یکی از 5 غرفه برتر برگزید.

به گزارش خبرنگار مهر، «راجر پلو» رئیس دهمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی دوبی که سه‌شنبه 21 تیرماه به ایران می‌آید، از اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران به عنوان متولی برپایی پاویون کشورمان در این نمایشگاه، قدردانی خواهد کرد.

وی در این سفر یکروزه که به منظور شرکت در نخستین سمینار تخصصی لیبل اکسپو است، در نظر دارد تقدیرنامه‌ای را نیز به مسئول برپایی این پاویون به عنوان نماینده‌ای از اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران اهدا کند.

حضور منسجم و فعال شرکت‌های ایرانی در این پاویون، استفاده بهینه از یک فرصت نمایشگاهی و رایزنی‌هایی برای قراردادهای مختلف، آمار بازدیدکنندگان از جمله دلایلی است که غرفه ایران را در بین برگزیده‌ها قرار داده است.

دهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی دوبی 23 تا 26 اسفند سال گذشته برگزار شد.

 

کد مطلب 1355473

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