به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سجادی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در محل اتاق بازرگانی شیراز افزود: اجماع نخبگان جامعه بر اصول توسعه از مهمترین پیش نیازهای رسیدن به اهداف مد نظر است و در حال حاضر استان فارس بیش از هر چیز به این امر نیاز دارد.

وی شورای گفتگو بین بخش خصوصی و بخش دولتی را مناسبترین محل اجماع نخبگان این بخشها به عنوان بازوان توسعه استان عنوان و تاکید کرد: تلاش می کنیم تا آستانه تحمل و اعتماد میان این دو بخش را ارتقا بخشیم زیرا زمینه سازی برای اعتماد بیش از پیش مدیران این دو بخش به یکدیگر الگوی مناسبی برای توسعه است.

سرپرست استانداری فارس در ادامه با تاکید بر حرکت رو به جلوی مجموعه مدیریتی استان فارس در عرصه های مختلف به خصوص بخشهای صنعت و معدن، تصریح کرد: به عنوان مدیر ارشد استان فارس و با هدف ترغیب و تشویق، بخش اعظمی از ساعات کاری خود را به رسیدگی به مشکلات و نیازمندیهای سرمایه گذاران، صنعتگران و تولید کنندگان استان فارس اختصاص داده ام و از مجموعه مدیریتی استان نیز این انتظار وجود دارد تا از هیچ تلاشی در این زمینه کوتاهی نداشته باشند.

سجادی تاکید کرد: امروزه بر عکس گذشته مدیران سیاسی هم در کنار مدیران اقتصادی استان به پای کار جذب سرمایه گذاری آمده اند که این یک مزیت مهم برای توسعه فارس به شمار می رود و ما با آغوش باز پذیرای سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستیم.

وی با بیان اینکه عملکرد بانکهای استان فارس برای سرمایه گذاری در تولید رضایت بخش نیست، گفت: بدون هراس از هرگونه تهمت و برچسب زنی با تمام قدرت از بخش خصوصی حمایت می کنیم و ثمره این تعامل را در توسعه افزون تر فارس خواهیم دید.

سرپرست استانداری فارس با اشاره به روند تاریخی شکل گیری تشکلهای بخش خصوصی، اظهار داشت: امروزه به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی بخش خصوصی از بالندگی و شان مناسبی در جامعه برخوردار شده است.

وی اعتماد و تغییر نگاه به سرمایه گذاران را از جمله پیش نیاز های افزایش جایگاه بخش خصوصی در جامعه دانست و تصریح کرد: نگاه غلط و سیاسی به سرمایه گذاران خسارات سنگینی را به اقتصاد جامعه وارد می کند و امروزه خوشبختانه با وجود سیاستهای کلی نظام و اصل 44 قانون اساسی جایگاه مورد نظر بخش خصوصی به خوبی تعیین و تبیین شده است.