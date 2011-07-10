مجسمه مرداشکانی مدفون در خاک!/ هویت مرد شمی دردسرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته مسئولان شهرداری ایذه در استان خوزستان تندیس فلزی مرد اشکانی که به مرد شمی یا مرد پارتی نیز مشهور است را با هزینه 300 میلیون تومان ساختند و قصد داشتند تا آن را در میدان الیما ایذه نصب کنند اما برخی دیگر از مسئولان استانی با این اقدام مخالفت کرده و اعلام کردند که وقتی نمی دانیم مرد اشکانی چه کسی بوده و چه شخصیتی داشته چرا باید تندیس آن را در میدان اصلی شهر ایذه نصب کنیم.

به همین منظور اکنون تندیس مرد اشکانی که مدتها در انتظار تعیین تکلیف بود، در خاک مدفون شده است تا روزی یا هویتش مشخص شود و یا مسئولان این شهر یادشان بیفتد که تندیسی از مرد اشکانی با هزینه ای بالغ بر 300 میلیون تومان ساخته اند ولی آن را در خاک مدفون کرده اند!

مجتبی گهستونی، دبیر و سخنگو انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان در این باره به خبرنگار مهر می گوید: اگر چه ایذه در شمال شرقی استان خوزستان به دلیل برخورداری از سنگ نگاره ها و سنگ نوشته ها به شهرکتیبه ها و موزه رو باز نقش برجسته های سنگی معروف است اما کشف تندیس مفرغی یک بزرگزاده اشکانی در حفاریهای ارل اشتاین در روستایی به نام "شمی" باعث شد تا بار دیگر نام این شهرستان که در متون قدیمی بیشتر به نام مالمیر، آیاپیر و ایذج معروف است بر سر زبان ها بیافتد.

وی ادامه داد: اردشیر صالح پور از محققان مطرح کشور شرح این تندیس را که بزرگترین تندیس فلزی است نوشته اما اکنون تنها این شرح تندیس در میدان الیما نصب شده است. در حالی که میدان الیما در مسیر جاده ایذه و شهرکرد و اصفهان قرار دارد و نصب چنین نمادی در این میدان می تواند به معرفی هر چه بهتر شهر ایذه و محل کشف مرد اشکانی کمک کند.

وی افزود: شهرداری ایذه با توجه به اهمیت مجسمه مرد اشکانی و به دلیل علاقه مردم برای معرفی تاریخ پر اهمیت این شهر تاریخی و یادآوری کشف یکی از مهم ترین اشیا تاریخی ایران در ایذه تصمیم گرفت در میدان ورودی شهر و در نزدیکی قبرستان تاریخی شهسوار، تپه های باستانی چغاکهره و پرچستان، کول فرح و تالاب میانگران تندیس مرد شمی را نصب کند که پس از مخالفت عده محدودی از مسئولان از این اقدام صرف نظر کرد.

گهستونی گفت: مجسمه مرد اشکانی تنها مجسمه مفرغی است که در ایران پیدا شده است بنابراین یافته های بدست آمده از این کشف مهم تاریخی می تواند بسیاری از مبهمات را پاسخ دهد.

تندیس اصلی مرد اشکانی که پوشش آن به شیوه سوارکاران و دارای بالاپوش یقه هفت، کمربندی مزین به پلاک های فلزی و شلوار چرم و دارای 194 سانتی متر بلندی و 60متر پهنا و از جنس مفرغ تو خالی است درحال حاضر در موزه ایران باستان نگهداری می شود.