محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دیدار 20 تیرماه دو تیم ملی والیبال ایران و چین بر اساس برنامه ریزی و زمان تعیین شده کنفدراسیون جهانی برگزار می‎شود، اظهار داشت: ایران که قرار بود در تورنمنت بین‎المللی شرکت کند و برنامه تعدادی از ملی‌پوشان چین هم این بود که روز سه شنبه همراه با تیم ارتش خود راهی برزیل شوند. اما با تصویب زمان تعیین شده هر دو تیم خود را طی 12 - 10 روز برای این دیدار آماده کردند.

وی به مشکلات تیم ملی والیبال برای برگزاری این دیدار اشاره کرد و یادآور شد: تیم ملی هیچ یک از دریافت کننده‎های اصلی خود را برای این بازی در اختیار ندارد. آرش کشاورزی، فرهاد نظری افشار و آرش کمالوند مصدوم هستند. امیدوارم بازیکنان جایگزین بتوانند خلا این بازیکنان مصدوم را پر کرده و مشکل دریافت را حل کنند.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه تیم ملی چین تقریبا با همان ترکیب اعزامی به بازی‎های آسیایی گوانگجو دیدار روز دوشنبه برابر ایران را برگزار خواهد کرد، گفت: این درحالی است که تیم ملی ایران 60 درصد ترکیب خود در این بازی را دراختیار دارد. مجتبی عطار، فرهاد نظری افشار، محمد محمدکاظم، عادل غلامی، آرش کشاورزی و آرش کمالوند از غایبان تیم ملی هستند.

داورزنی تاکید کرد: در هر صورت نتیجه دیدار ایران و چین برای هر دو تیم غیر غیرقابل پیش‎بینی است. به خصوص اینکه به صورت تک بازی برگزار خواهد شد. امیدواریم بازیکنان با انگیزه خود از این دیدار سربلند خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه این نخستین دیدار رسمی تیم ملی والیبال با سرمربیگری "خولیو ولاسکو" خواهد بود، خاطرنشان کرد: اما این دیدار ملاک صد درصدی برای ارزیابی عملکرد این مربی و تیم او نیست. به هرحال ترکیب اعزامی به چین همه موجودی والیبال ما نیست. اما در هر صورت امیدواریم ولاسکو از این فرصت به خوبی استفاده کند.

رئیس فدراسیون والیبال در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر به سوالاتی در مورد کنار‎ه گیری سعید معروف، اعزام تیم پیکان به مسابقات باشگاه‎های آسیا و معرفی سرمربی تیم بانوان پاسخ داد.

داورزنی در مورد سعید معروف اظهارداشت: گاهی اوقات نفرات بنا به دلایلی قادر نیستند کنار هم کار کنند. سعید معروف هم فکر می کند نمی تواند نفر دوم تیم ملی باشد. خودش تاکید داشت که فدراسیون به ماندنش اصرار نکند چون فکر می کند در کنار امیر حسینی راندمان کاری بالایی ندارد. این مشکل هم مربوط به امسال نیست.

وی به نشست روز شنبه با مدیرعامل باشگاه پیکان اشاره کرد و گفت: نگرانی‎ها در مورد دریافت کننده‎هاست. قرار بود آرش کشاورزی همراه پیکان باشد که او هم مصدوم بود. این تیم همه بازیکنان ملی‎پوش خود را در اختیار تیم ملی قرار داد و از این بابت تشکر می‎کنیم. با این حال پیکان در رقابت‎های باشگاه‎های آسیا شرکت خواهد کرد.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه تیم ملی بانوان در حال حاضر زیر نظر خانم بحرینی و عباس برقی تمرینات خود را دنبال می‎کند، یادآور شد: سرمربی جدید این تیم طی روزهای آینده معرفی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های ملی والیبال ایران و چین در چارچوب رقابت‏های انتخابی لیگ جهانی روز دوشنبه در شانگهای برگزار می‎شود. برنده این بازی حریف مصر خواهد شد و تیم بازنده هم حذف می‎شود.