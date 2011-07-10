پافشاری مردم مصر بر اهداف انقلاب/ واکنش نخست وزیر به تظاهرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، این تظاهرات در پی دعوت برخی جریانهای سیاسی و دینی مصر از مردم برای پیگیری و پافشاری بر اهداف انقلاب از روز جمعه آغاز شده بود که همچنان در برخی از شهرها ادامه دارد.

بر این اساس، روز گذشته نیز هزاران تن از مردم پایتخت مصر به میدان التحریر آمدند تا بر مطالبات انقلابی خود تاکید کنند. گزارشها از قاهره نشان می دهد از نخستین ساعات صبح روز جمعه به تدریج 100 هزار نفر در میدان التحریر گردهم آمدند و با نصب چادرهایی شب را در همین میدان به صبح رساندند.

مهمترین خواسته تجمع کنندگان مصری که روز شنبه نیز به تجمع خود ادامه دادند، تحقق دیگر اهداف انقلاب، برگزاری محاکمه های علنی برای افرادی که در کشتار انقلابیون نقش داشته اند و پاکسازی وزارت کشور و دیگر دستگاههای دولتی از فساد و افراد وابسته به رژیم مبارک است.

جنبش جوانان ششم آوریل، حزب الوسط و اخوان المسلمین از جمله احزاب مهم شرکت کننده در این اعتراضات بودند که به همراه برخی دیگر از جریانهای سیاسی خواستار پیگیری اهداف انقلاب مصر شدند.

مردم مصر در دو روز گذشته در دیگر شهرهای بزرگ مصر نیز تظاهرات مشابهی برگزار کردند. بر این اساس شهرهای اسکندریه، سوئز، الغربیه، کفر الشیخ، اسیوط و المنیا نیز در این دو روز شاهد تظاهرات گسترده مردم در راستای تحقق اهداف انقلاب مصر بود.

از سوی دیگر، "عصام شرف" نخست وزیر مصر شب گذشته در اظهاراتی که از تلویزیون مصر پخش شد از اتخاذ تصمیماتی در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی در اسرع وقت داد.

شرف تاکید کرد: دستور مستقیمی به وزارت کشور دادم تا تمام کسانی که به نحوی در کشتار انقلابیون نقش داشته اند از خدمت برکنار شوند. همچنین از آنها خواسته ام با حفظ کرامت وطن و مردم مصر امنیت کشور را به بهترین نحو برقرار کنند.

نخست وزیر مصر همچنین از گفتگوی خود با رئیس دادگاه استیناف قاهره در راستای پیگیری سریع پرونده قتل تظاهرات کنندگان و محاکمه مقامات فاسد خبر داد، تاکید کرد: از آنها خواسته ایم که این پرونده ها را خارج از نوبت رسیدگی کنند.

وی افزود: با دادستان کل مصر هم توافق کردیم که تیمی متشکل از بهترین و لایق ترین شخصیتهای حقوقی این پرونده ها را بررسی کنند. همچنین دادستان کل علیه تمامی احکام برائت صادره در مسئله کشتار تظاهرات کنندگان درخواست تجدیدنظر صادر کرده است.

نخست وزیر مصر همچنین از پیگیری خواسته های معیشتی، بهداشتی و خدماتی مردم خبر داد و افزود: تاکید می کنم که تمام تلاش خود را در راستای مطالبات انقلابیون به کار گیرم و به شما تعهد می دهم که به انقلاب وفادار باقی بمانم.

خاطر نشان می شود مردم مصر در تظاهرات روزهای اخیر در اکثر نقاط این کشور خواستار محاکمه علنی و سریع "حسنی مبارک" و مقامات وابسته به وی، پاکسازی دستگاه امنیتی، عدم محاکمه غیر نظامی در دادگاه نظامی و تعیین 1200 پوند مصر به عنوان حداقل دستمزد ماهانه شده بودند.