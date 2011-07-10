هشدار سونامی بار دیگر ژاپنی ها را هراسان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، مرکز لرزه نگاری آمریکا زمان این رویداد را امروز ساعت 9.57 دقیقه به وقت محلی و کانون آن را 38 درجه در عرض شمالی و 143.5 درجه در عرض جغرافیایی شرقی با عمق 10 کیلومتر (6 مایل) بر آورد کرده است.

در پی این زلزله هشدار سونامی در شهرهای میاگی و فوکوشیما به صدا در آمد.

این زلزله یادآور فاجعه 11 مارس بود که در آن علاوه بر خسارات فراوان مالی به شهروندان فوکوشیما سبب اتفاقات دیگر از جمله خسارات جانی و همچنین تخریب نیروگاه دائیچی شد که خطرات آن هنوز وجود دارد و به گفته مقام ها تا دهه ها ادامه خواهد داشت.