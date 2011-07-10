گروه نمایشی تی تووک 20 تیر ماه عازم فرانسه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم پشتکوهی شنبه شب پس از پایان 15 روز اجرای عمومی نمایشهای "تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند مکبث " و "حقیقه العشق فی برهوت معرفت " گفت: استقبال هرمزگانیها از اجرای عمومی نمایشها مثال زدنی بود و این نشانگر عمق فرهنگ و هنر در نزد مردم است.

این کارگردان هرمزگانی ضمن ابراز خرسندی از توجه مردم به فعالیتهای هنری بالاخص هنر نمایش افزود: زندگی مردم هرمزگان از قدیم الایام با رشته های مختلف به ویژه موسیقی و نمایش عجین بوده و در بسیاری از مناسک ملی مذهبی استفاده میشده است.

وی عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای عمومی علاوه بر ادای دین به مردم هنر دوست هرمزگان، آماده سازی گروه جهت حضور در جشنواره تئاتر آوینیون است که 20 تیر ماه عازم فرانسه خواهد شد.

پشتکوهی از وقفه چهار روزه در اجرای عمومی نمایشها از مردم عذرخواهی کرد و گفت: به دلیل انجام مصاحبه جهت اعزام به فرانسه مجبور شدیم اجرای عموم را به مدت چهار روز متوقف سازیم و به همراه تمام اعضای گروه نمایش عازم تهران شدیم و خوشبختانه تمام مراحل به خوبی انجام پذیرفت.

وی از همکاری و مساعدت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری هرمزگان، اداره کل هنرهای نمایشی وزارت امورخارجه و سایر نهادها به جهت حمایت از گروه جهت اعزام به فرانسه تقدیر و تشکر کرد.