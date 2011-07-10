اعتبارات عمرانی کردستان در سال جاری 175 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه که با حضور تمام مدیران ادارات و سازمان های دولتی به همراه نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: سهم کردستان از اعتبارات عمرانی استانی در بودجه سال جاری 175 میلیارد تومان اعلام شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس ابلاغ بودجه و ضوابط آن از سوی رئیس جمهور سهم اعتبارات عمرانی استان کردستان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته چهار درصد افزایش پیدا کرده است که برنامه ریزی های لازم برای توزیع مناسب این اعتبارات در بین پروژه های مختلف صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان یادآور شد: در بخش اعتبارات ملی استانی شده نیز سهم استان کردستان در بودجه سال جاری کشور 61 میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام شده است که در این بخش نیز شاهد افزایش سه درصدی اعتبارات هستیم.

ازهاری با اشاره به الزامات بودجه سال جاری که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، گفت: بودجه دارای الزاماتی است که باید رعایت شود و سایر اعتبارات عمرانی استان با بررسی همه شاخص های استان در بین شهرستان های مختلف استان کردستان توزیع می شود.

وی در پایان با اشاره به شاخص های مختلف در استان برای توزیع اعتبارات یادآور شد: شاخص های جمعیت، وسعت و میزان محرومیت از جمله مواردی است که در راستای توزیع شهرستانی اعتبارات عمرانی استان مورد توجه قرار گرفته است و انتظار می رود که نمایندگان مردم و حتی مدیران نیز در این راستا مشارکت داشته باشند.

در ادامه این جلسه که علاوه بر تمام مدیران ادارات و سازمان های دولتی، نمایندگان استان از جمله سید عماد حسینی نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان، اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد و امین شعبانی نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، در خصوص چگونگی توزیع اعتبارات عمرانی استان بحث و بررسی صورت گرفت.