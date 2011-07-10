گسترش روزافزون خودکشی در سال‌های اخیر باعث شد تا سازمان جهانی بهداشت روز ۱۰ سپتامبر (19 شهریور) را به عنوان "روز جهانی پیشگیری از خودکشی" معرفی کند و در این روز برای برخی کشورها برنامه‌های خاصی در نظر بگیرد.

در حال حاضر خودکشی برای افراد ۱۵ تا ۴۴ سال یکی از عوامل اصلی مرگ است و خودکشی‌های نافرجام حدود ۲۰ برابر تعداد خودکشی‌هایی هستند که به مرگ منجر می‌شوند.

هم اکنون آمار خودکشی در جهان ۱۶ نفر به ازای هر صد هزار نفر است و بطور متوسط در هر ۴۰ ثانیه یک ‌نفر خودکشی می‌کند.

سازمان بهداشت جهانی تخمین زده در هر سال بیش از یک میلیون نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند، زیرا میزان خودکشی در چند دهه اخیر به میزان ۶۰ درصد در جهان افزایش داشته است.

البته بحران اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری باعث شده تا اروپایی ها بیشتر از کشورهای آسیایی دست به خودکشی بزنند و آمار خودکشی در میان این کشورها از سال 2007 تا 2009 به طور چشمگیری افزایش یافته است.

مجله پزشکی "لانست" در یک تحقیق جدید اعلام کرد آمار خودکشی در شش کشور اتریش، فنلاند، یونان، ایرلند، هلند و انگلیس در سال 2008 به طور میانگین 7 درصد در افراد کمتر از 65 سال افزایش داشته است.

این مجله انگلیسی این اطلاعات را از 10 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در سالهای 2000 تا 2009 بدست آورده است. در این تحقیق آمار خودکشی شش کشور اروپایی از جمله اتریش، فنلاند، یونان، ایرلند، هلند و انگلیس قبل از سال 2004 و چهار کشور جمهوری چک، مجارستان، لیتوانی و رومانی که پس از سال 2004 به عضویت اتحادیه اروپا در آمدند، مورد بررسی قرار گرفته است.

در پی بحران اقتصادی آمار خودکشی در یونان 17 درصد و در ایرلند 13 درصد افزایش داشته است. این درحالیست که اقدام به خودکشی در کشورهایی که پس از سال 2004 به عضویت اتحادیه اروپا در آمدند، نسبتا در مقایسه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمتر بوده است.

بر اساس پژوهش این مجله انگلیسی، آمار خودکشی در اتریش در سالهای 2007 تا 2009 به میزان 5 درصد کاهش داشته و تنها کشور اروپایی بود که با کاهش آمار خودکشی در سالهای اخیر مواجه بود و بسیاری از مفسران دلیل این موضوع را حمایت شبکه های اجتماعی از بیکاران می دانند.

این درحالیست که با وجود حمایت گسترده شبکه های اجتماعی از بیکاران در فنلاند، آمار خودکشی در سالهای اخیر بیش از 5 درصد افزایش داشته است و از هر ۱۰۰هزار جوان فنلاندی ۴۵ نفر دست به خودکشی می‌زنند.

جدول زیر که بر اساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی گردآوری شده است، آمار خودکشی را در هر 100 هزار نفر در کشورهای مختلف اروپایی نشان می دهد.

آمار خودکشی در کشور لیتوانی که دارای جمعیت بیشتر مردان در مقایسه با زنان است در سال 2009 ، 31.5 درصد گزارش شده است و کشور مجارستان با 21.8 درصد خودکشی در جایگاه دوم این جدول قرار دارد.