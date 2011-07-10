گسترش روزافزون خودکشی در سالهای اخیر باعث شد تا سازمان جهانی بهداشت روز ۱۰ سپتامبر (19 شهریور) را به عنوان "روز جهانی پیشگیری از خودکشی" معرفی کند و در این روز برای برخی کشورها برنامههای خاصی در نظر بگیرد.
در حال حاضر خودکشی برای افراد ۱۵ تا ۴۴ سال یکی از عوامل اصلی مرگ است و خودکشیهای نافرجام حدود ۲۰ برابر تعداد خودکشیهایی هستند که به مرگ منجر میشوند.
هم اکنون آمار خودکشی در جهان ۱۶ نفر به ازای هر صد هزار نفر است و بطور متوسط در هر ۴۰ ثانیه یک نفر خودکشی میکند.
سازمان بهداشت جهانی تخمین زده در هر سال بیش از یک میلیون نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند، زیرا میزان خودکشی در چند دهه اخیر به میزان ۶۰ درصد در جهان افزایش داشته است.
البته بحران اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری باعث شده تا اروپایی ها بیشتر از کشورهای آسیایی دست به خودکشی بزنند و آمار خودکشی در میان این کشورها از سال 2007 تا 2009 به طور چشمگیری افزایش یافته است.
مجله پزشکی "لانست" در یک تحقیق جدید اعلام کرد آمار خودکشی در شش کشور اتریش، فنلاند، یونان، ایرلند، هلند و انگلیس در سال 2008 به طور میانگین 7 درصد در افراد کمتر از 65 سال افزایش داشته است.
این مجله انگلیسی این اطلاعات را از 10 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در سالهای 2000 تا 2009 بدست آورده است. در این تحقیق آمار خودکشی شش کشور اروپایی از جمله اتریش، فنلاند، یونان، ایرلند، هلند و انگلیس قبل از سال 2004 و چهار کشور جمهوری چک، مجارستان، لیتوانی و رومانی که پس از سال 2004 به عضویت اتحادیه اروپا در آمدند، مورد بررسی قرار گرفته است.
|کشور
|جمعیت مردان جامعه
|جمعیت زنان جامعه
|آمار کلی خودکشی
|سال
|لیتوانی
|58.5
|8.8
|31.5
|2009
|مجارستان
|37.1
|8.8
|21.8
|2009
|فنلاند
|27.3
|9.5
|18.3
|2009
|اتریش
|20.9
|5.7
|12.8
|2009
|جمهوری چک
|21.8
|3.7
|12.4
|2009
|ایرلند
|18.6
|4.7
|11.6
|2009
|انگلیس
|17.7
|5.4
|9.2
|2008
|یونان
|5.2
|0.9
|3.0
|2009
|هلند
|12.0
|5.0
|8.5
|2009
|رومانی
|18.9
|4.0
|11.3
|2007
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