به گزارش خبرنگار مهر، اواخر اردیبهشت ماه امسال شرکت ارتباطات زیرساخت با درج اخطاریه در سایت رسمی خود خطاب به شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در صورتیکه این شرکت بدهی خود را با شرکت ارتباطات زیرساخت تسویه نکند ارتباطات مخابرات ایران در آینده ای نزدیک قطع خواهد شد اما در واکنش به این خبر مسئولان شرکت مخابرات ایران اعلام کردند که هیچ بدهی به شرکت ارتباطات زیرساخت ندارد و تمامی بدهی خود را تا پایان سال 89 با این شرکت تسویه کرده اند.

با گذشت نزدیک به دو ماه از جریان پیش آمده و اختلافاتی که به اعتقاد کارشناسان، منجر به اعلام چندین بیانیه و توقف طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی شد، داوود زارعیان - مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از حل و فصل موضوع درگیری میان این دو شرکت که زمانی هر دو دولتی و زیرنظر یک مجموعه بودند خبر داد.



وی با تاکید بر اینکه این موضوع به صورت گفتگوی دوطرفه حل و فصل شده است، تاکید کرد که شرکت مخابرات ایران تمامی درخواستهای شرکت ارتباطات زیرساخت را تامین می کند.



زارعیان گفت: هرآنچه که شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کند مخابرات ملزم به پرداخت آن است و هم اکنون نیز تمامی صورت حسابهای مخابرات با زیرساخت پرداخت شده است.



به گزارش مهر، اطلاعیه شرکت زیرساخت و تهدید مخابرات به قطع ارتباطات مخابراتی چند ده میلیون مشترک آغازگر کشمکشی بین زیرساخت و مخابرات بود تا جایی که این اختلافات بر سر تسویه بدهی خطوط ارتباطی به جایی رسید که شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد که "موظف به پیگیری درآمدهای دولت و بیت المال کشور است و در حالی که شرکت مخابرات ایران در صورت بدهی مشترکان، ارتباط آنها را قطع می کند نباید انتظار داشته باشد در صورت عدم پرداخت بدهی های خود به دولت و بیت المال کشور، ارتباطش حفظ شود. همچنین کسب سود شرکت مخابرات ایران با استفاده از امکانات زیرساخت بوده که باید هزینه های آن را پرداخت کند."



شرکت ارتباطات زیرساخت آن زمان تاکید کرده بود که در صورت خودداری شرکت مخابرات ایران از پرداخت بدهیها و عقد قرارداد، ارتباطات پهنای باند شرکت مخابرات ایران در سطح کشور به تدریج قطع خواهد شد که به نظر می رسد با حل و فصل و گفتگوی دو طرفه این مشکل دیگر به وجود نمی آید.



شرکت مخابرات ایران بالغ بر 25 میلیون مشترک تلفن ثابت، 41 میلیون مشترک تلفن همراه و حدود یک میلیون مشترک دیتا دارد.