حسینی: به آداب بیان بیشتر از آزادی بیان نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه کتابخانه تخصصی روزنامه نگاری اسلامی انجمن روزنامه نگاران مسلمان شنبه 18 تیر، با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، حسن اختری دبیرکل انجمن روزنامهنگاران مسلمان، رضا مقدسی، عباس سلیمی نمین، مهدی فضائلی، سید نظامالدین موسوی و دیگر اعضای شورای راهبردی این انجمن در محل دفتر این انجمن برگزار شد.
اختری در ابتدای این برنامه گفت: با گذشت 3 دهه از انقلاب اسلامی، باید اعتراف کنیم که نظام جمهوری اسلامی یک نظام همه جانبه است و اسلام به عنوان دینی که میتوان دنیا و آخرت را با آن تامین کرد، در محوریت این نظام قرار گرفته است. نباید هر مورد کج و التقاطی را از غرب از شیوه حکومتداری تا اداره مطبوعات، مونتاژ کنیم و به عنوان الگوی اسلامی تبلیغ کنیم. این موضوعی است که در بخشهای مختلف مطبوعات با آن روبرو و درگیر هستیم.
وی افزود: بنابراین باید مدل روزنامهنگاری اسلامی داشته باشیم؛ نه آنکه از غرب یا شرق تقلید کنیم. در 2 سالی که دبیرکل انجمن بودهام، اگر توانسته باشیم 5 کار اساسی به تعداد انگشتان یک دست انجام داده باشیم، باید خداوند را شاکر باشیم. اولین فعالیت اساسی، تاسیس شورای راهبردی و اتاق فکر انجمن بود. تشکیل کتابخانه تخصصی روزنامهنگاری که امروز افتتاح میشود، دومین فعالیت اساسی ماست.
دبیرکل انجمن روزنامهنگاران مسلمان ادامه داد: برگزاری دورههای تخصصی آموزش روزنامهنگاری، ایجاد گروه بینالملل انجمن و ایجاد کانون روزنامهنگاران جوان از دیگر فعالیتهایی بود که در این مدت انجام شد. به علاوه ارتقای سطح اطلاعرسانی انجمن را داشتیم که سایت اینترنتی انجمن ارتقا پیدا کرده و در قالب یک پایگاه اطلاعرسانی کار خود را ادامه میدهد. امیدوارم با توجه به امکاناتی که داریم، بتوانیم یک خبرگزاری مستقل داشته باشیم. در حال حاضر بحث گرفتن مجوز هفتهنامه فرهنگی سیاسی انجمن هم مطرح است که فکر میکنم مجوزش به زودی صادر شود.
در ادامه مصطفی وثوقکیا مسئول کتابخانه تخصصی روزنامه نگاری اسلامی گفت: کتابخانه انجمن کار خود را با 1000 عنوان کتاب آغاز کرده است. البته منابع ما در زمینه روزنامهنگاری در کشور بسیار محدود است. با این حال این کتابخانه با کتابهایی با موضوعات کلی روزنامهنگاری تخصصی، تبلیغات در رسانه، آموزش روزنامهنگاری، اسناد تاریخی و نرمافزارهای سخنرانی درباره روزنامهنگاری در خدمت علاقهمندان روزنامهنگاری خواهد بود.
وی افزود: این کتابخانه در فضای 50 متر مربعی، قابلیت سرویسدهی به 12 نفر را دارد. به علاوه 2 خط اینترنت برای انجام جستجوهای تحقیقاتی برای آن در نظر گرفته شده است. این کتابخانه زیر مجموعه کانون روزنامهنگاران جوان است و قرار است که به صورت یک NGO مستقل کار کند و برنامههای گستردهای برای آن پیشبینی شده است. کانون روزنامهنگاران جوان هم نمیخواهد کار خود را از صفر شروع کند، بلکه قصد دارد به صورت تخصصی فعالیتهای مطبوعاتی را پی بگیرد. در این زمینه راهاندازی گروههای گفتگومحور را در دستور کار داریم.
وثوقکیا گفت: کتابخانه تخصصی روزنامه نگاری اسلامی از ساعت 9 تا 18 امروز پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
در ادامه سید نظامالدین موسوی مدیرمسئول روزنامه جوان، از اعضای شورای راهبری انجمن، به بیان سخنانی درباره چگونگی تشکیل انجمن روزنامهنگاران مسلمان و جایگاه آن در فضای مطبوعاتی کشور، به بیان سخنانی پرداخت.
حسینی وزیر ارشاد در این برنامه گفت: در انجمن روزنامهنگاران مسلمان قدمهای خوبی برداشته شده است. البته این کتابخانه هنوز در اول راه است و تعداد کتابها هم طبیعتا کافی نیست. ما هم از کمک به این کتابخانه دریغ نخواهیم کرد. وقتی نام انجمن روزنامهنگاران مسلمان مطرح میشود، انگیزههای الهی و دینی مطرح می شود. واقعیت این است که در زمینه مطبوعات باید کتابها و پایاننامههای بیشتری نوشته و تولید شود و این تولید به حدی برسد که به بینیازی برسیم و در دنیا حرفی برای گفتن در این زمینهها داشته باشیم.
تذکرات رهبر انقلاب گاهی رعایت نمیشود
وی افزود: رهبر معظم انقلاب درباره فعالیتهای مطبوعاتی تذکراتی دادهاند که گاهی رعایت نمیشود. این عدم رعایت مانند همان نگاههایی است که در غرب به مقوله روزنامهنگاری وجود دارد و در آن هر مطلب یا تیتری که جنجال بیشتری ایجاد کند، در الویت قرار میگیرد. این فعالیتها، روشهایی نیستند که در یک جامعه اسلامی پسندیده باشند. البته چنین کارهایی برای افرادی که هدف، وسیلهشان را توجیه میکند، عیبی ندارد.
وزیر ارشاد گفت: دامن زدن به اختلافاتی که میان مسئولین دستگاههای مختلف کشور وجود دارد، هم یکی از همین نمونههاست. طبیعتا دامن زدن و گسترش این مسائل به نفع کشور نخواهد بود. اختلاف نظر یک امر طبیعی است. به هر حال دلسوزان سعی میکنند نظرشان را ابراز کنند و بر آن پافشاری میکنند، اما اینکه این دلسوزی و ابراز نظرها را به نزاع و خشونت یا فضایی که در آن یکی از طرفین حذف شود ببریم، کار صحیحی نیست. در زمینه فعالیتهای مطبوعاتی گوشزد کردن مسائل اخلاقی و دینی، حرکت بسیار خوب و پسندیدهای است.
حسینی ادامه داد: خوب است که آتشها را خاموش کنیم نه اینکه برافروختهشان کنیم. قرآن هم خطاب به مومنان میگوید از خدا و رسولش پیشی نگیرید و به اصطلاح کاسه داغتر از آش نشوید. در این زمینه خوب است که افرادی که با کار مطبوعاتی آشنا هستند وارد کار شوند و به تحلیل مسائل بپردازند. استهزا و تمسخر دیگران هم موردی است که در مطبوعات دیده میشود، ولی نباید وجود داشته باشد. تا لفظ مطبوعات به کار برده میشود، همه سریعا به آزادی بیان اشاره میکنند. بله ما هم به آزادی بیان اعتقاد داریم و معتقدیم روزی در این کشور دیکتاتوری حاکم بوده است، اما در کنار آزادی بیان به اصول و ارزشهایی هم معتقد هستیم.
امام خمینی (ره) جلوی تجسسها را گرفت
وی گفت: شاید امروز به آداب بیان بیشتر از آزادی بیان نیاز داریم. گاهی اهل عرفان راه سکوت را در پیش میگیرند. خوب است که ما هم گاهی این راه را انتخاب کنیم. در حال حاضر شاید دیگر مساله ما آزادی بیان نباشد، بلکه مشکل امروز جامعه ما رعایت کرامات انسانی است. ممکن است عدم رعایت این کرامت از یک روحیه انقلابی متاثر باشد. مثلا جوانی وارد مطبوعات بشود و بخواهد روشنگری کند، ولی خیلی مسائل دیگر را رعایت نکند. اوایل انقلاب در گزینشهایی که در ادارات انجام میشد، خیلی در زندگی خصوصی افراد تجسس میشد و سعی میکردند هر طور شده یک نقطه سیاه در پرونده فرد پیدا کنند که مثلا در زمان شاه فلان کار را میکرده است. امام خمینی (ره) جلوی این رفتارها را گرفتند و اعلام کردند که کاملا مخالف اسلام است.
حسینی افزود: در قرآن داریم که اگر مومنی خبری برایتان آورد، بپذیرید و اگر فاسقی برایتان خبر آورد، در صحت آن تحقیق کنید. وقتی خبری منتشر میشود و بعدا مشخص میشود که صحت نداشته است، موضوع ایمان مطرح میشود. اصل همیشه باید بر براعت باشد. طبق آیات و روایات اگر 80 درصد هم به یک موضوع منفی اشراف دارید، حق بیان یا انجام عملی را ندارید.
وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنانش گفت: توصیهام این است که کتابخانه تخصصی روزنامهنگاری اسلامی، مجهز به منابع اسلامی شود. در حال حاضر در بخش معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد فعالیتهای سازنده و خوبی در حال شکلگیری است که همایش اخلاق و رسانه یکی از آنهاست. موضع رسمی ما این است که نباید مانند غربیها باشیم. این موضوع چه در سینما و چه در ادبیات و کار مطبوعاتی مطرح است. چون ما معیارهای بومی و اصیل خود را داریم که با معیارهای غربیها متفاوت است.
وی با اشاره به نزدیک بودن روز 21 تیر روز حجاب و عفاف گفت: از نشریات و رسانهها انتظار داریم به این موضوع بپردازند. مرتب گفته میشود باید کار فرهنگی بشود. این کار فرهنگی را چه نهادی باید انجام بدهد؟ فقط وزارت ارشاد نباید فاعل کارهای فرهنگی باشد. بحث انحصار آگهی هم به زودی برطرف خواهد شد و امیدواریم بتوانیم یک چتر حمایتی بر سر مطبوعات کشور باز کنیم.
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