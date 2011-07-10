ادغام دو وزارتخانه تولید را در کنار بازار قرار می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه اله جعفری شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در اتاق بازرگانی شیراز گفت: با اجرایی کردن سیاست گذاریهای درست و دقیق هماهنگی میان بازار و تولید به وجود خواهد آمد و با این روش رسیدن به بازار اصلی فراهم می شود.

وی ادامه داد: یکی از اصول اصلی حمایت از تولید است که در این راستا با ادغام این دو وزارتخانه تولید بر اساس صادرات نیز مهیا می شود که البته برای رسیدن به این هدف باید همگرایی ایجاد شود.

معاون وزیر صنایع و معادن تاکید کرد: در سال جاری 10 میلیارد دلار به عنوان کمک به بحث صنعت و معدن با سود دو درصد از طریق صندوق توسعه ملی تخصیص داده شده است.

جعفری درادامه سخنان خود با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف بزرگ در استان باید همگرایی ایجاد شود، تاکید کرد: فارس از پتانسیل بالا و استعدادهای فراوان برخوردار است که برای رسیدن به موفقیت بیشتر نیاز به همگرایی به عنوان یک ضرورت احساس می شود.

وی افزود: تلاشهای خوبی در بخش صنعت و معدن این استان شروع شده که این روند رو به رشد طی دو ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل چشمگیرتر است که نشان از حرکت و فکری جدید در این استان است.

زیرساختهای جذب بیشتر سرمایه ها فراهم شود

در ادامه این مراسم نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: فارس استانی است با استعدادهای فراوان که تنها باید با استفاده از برنامه ریزیهای صحیح و درست در جهت شکوفا تر شدن آن حرکت کرد.

جعفر قادری تصریح کرد: حدود پنج درصد از سرمایه گذاریهای خارجی صورت گرفته در کل کشور در استان فارس جذب شده که این آمار نشان می دهد که جذب سرمایه های خارجی در استان نیاز به زیرساختهای بیشتر دارد.

وی با بیان اینکه بانکهای استان نیز باید در این راستا همکاری لازم را داشته باشند، تاکید کرد: طبق آمار همچنان نسبت ارائه تسهیلات به سپرده های مردمی پایین است که باید در جهت حمایت از سرمایه گذاریها در فارس بانکهای استان نیز مشارکت داشته باشند.