تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت/ اعتبارات کردستان به اندازه نیاز نیست

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا شهبازی شنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: اولویت اصلی در راستای توزیع اعتبارات عمرانی استان در سال جاری تکمیل پروژه های نیمه تمام است که انتظار می رود بر همین اساس و با پیگیری تمام مدیران استان شاهد تسریع در ساخت و بهره برداری از این پروژه ها باشیم.

وی گفت: خیلی از پروژه های استان چندین سال است که به دلیل تزریق اندک اعتبارات به صورت نیمه تمام رها شده اند که این روند باعث نگرانی و ناراحتی مردم شده است و انتظار می رود که با پیگیری های نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی و تمام مدیران استان در راستای جبران این مسائل پیگیری های لازم صورت گیرد.

استاندار کردستان بیان کرد: بر اساس لایحه بودجه، دولت اعتبار 214 میلیارد تومانی را برای سال جاری کردستان در نظر گرفته بود که وقتی بودجه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت این اعتبار به 224 میلیارد تومان افزایش یافت ولی متاسفانه در لحظات آخر نمایندگان با کاهش رقم کلی بودجه موافقت کرده و سهم کردستان به 175 میلیارد تومان کاهش یافت.

شهبازی با اشاره به سهم اندک کردستان از اعتبارات عمرانی در بودجه سال جاری یادآور شد: میزان نیاز استان بیش از این رقم است ولی ما تلاش خواهیم کرد که با همکاری و تعامل با نمایندگان مردم استان در مجلس از محل ردیف های متفرقه اعتبارات خوبی را برای استان کردستان جذب کنیم.

وی به وعده رئیس جمهور در خصوص 3.5 برابر شدن اعتبارات عمرانی کردستان در سال جاری اشاره کرد و افزود: رئیس جمهور در سخنرانی خود در جمع مردم سنندج اعلام کرد که بودجه عمرانی استان کردستان در سال جاری 3.5 برابر می شود که ما پیگیری های لازم را برای جذب این اعتبارات انجام می دهیم.

در ادامه این جلسه که علاوه بر حضور تمام مدیران ادارات و سازمان های دولتی، نمایندگان استان از جمله سید عماد حسینی نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان، اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد و امین شعبانی نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند در خصوص چگونگی توزیع اعتبارات عمرانی استان بحث و بررسی صورت گرفت.