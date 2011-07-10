نحوه محاسبه نمره خام و کل در کنکور دانشگاه آزاد/ ملاک گزینش داوطلبان

محمدرضا مهراد فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نحوه محاسبه نمره خام و نمره کل داوطلبان کنکور سراسری غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: نمره خام بر اساس تعداد پاسخ های درست و غلط داوطلب در پاسخنامه به دست می آید.

شیوه محاسبه نمره مثبت و منفی در پاسخنامه

وی با اشاره به اعمال شیوه محاسبه نمره مثبت و منفی در پاسخنامه ها اضافه کرد: در کنکورغیرپزشکی به ازای هر پاسخ درست سه نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط به منظور جلوگیری از پاسخهای حدسی و تصادفی، یک نمره منفی در نظر گرفته می شود و از روی این موارد می توان درصد نمره فرد را در یک درس محاسبه کرد که داوطلبان آن را با درصد می شناسند و برای هر درس به دست می آید.

به گفته معاون اجرایی مرکز آزمون، محدوده این درصد بین منفی 3/33 تا 100 درصد مثبت محاسبه می شود. عدد نخست نمره ای است که داوطلب به علت پاسخ غلط دادن به تمام سوالات کسب می کند و نمره 100 هم به پاسخنامه ای تعلق می گیرد که داوطلب به تمام سئوالات آن جواب درست داده باشد.

نمرات چگونه قیاس می شوند

مهرادفر درباره نحوه تراز قیاس نمرات بر اساس یک سری پارامترهای آماری، گفت: این نمرات بر اساس یک سری پارامترهای آماری به نمره تراز تبدیل می شوند تا بتوانیم نمرات را با هم قیاس کنیم یا در اصطلاح هم سنگ شوند. برای مثال نمره داوطلبی در ادبیات 70 و در ریاضی 15 شده است. وقتی نمره 70 با 15 او مقایسه می شود می بینیم که نمره 70 بهتر از نمره 15 است.

وی افزود: اما این نمرات می بایست با جامعه آماری که همان درس ادبیات را امتحان داده اند، مقایسه کرد. این 70 درصد را فرد ممکن است در یک جامعه آماری به دست آورده باشد که متوسط نمره ادبیاتش 80 باشد، پس به این نتیجه می رسیم که به نسبت متوسط جامعه آماری این فرد در ادبیات ضعیف است.

وی خاطر نشان کرد: اگر نمره 15 همین داوطلب را در ریاضی با جامعه آماری که ریاضی را امتحان داده، بسنجیم و مشاهده کنیم نمره متوسط جامعه آماری در ریاضی 5 است، این فرد نسبت به متوسط جامعه آماری فرد قوی به شمار می آید.

نحوه تراز نمرات و به دست آوردن نمره کل

مهرادفر به میزان قوت و ضعف داوطلب در دروس اشاره کرد و گفت: برای اینکه میزان قوت و ضعف در دروس مختلف مشخص شود و چون قرار است ظرایب این دروس در نمرات اعمال و نمره کل ساخته شود، پس برای قابل قیاس کردن نمرات آن را تراز می کنیم که این نمرات تراز شده با توجه به وضعیت آماری آن جامعه با هم قیاس می شود تا ضرایب روی نمرات طراز اعمال و نمره کل به دست آید.

ملاک گزینش داوطلب

وی گفت: در مجموعه ریاضی که دارای ده زیرمجموعه است، یک نمره کل در هر مجموعه برای او ساخته می شود. بر این اساس، برای نمونه یک نمره کل برای رشته شیمی و یک نمره کل برای رشته مهندسی برق در نظر گرفته می شود زیرا ضرایب دروس برای هر یک از این دو رشته متفاوت است.

معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: پس از این فرآیند، نمرات کل که ساخته شد ملاک عمل گزینش داوطلب به شمار می آید.