دیابتی ها مراقب نوارهای غیر مجاز کنترل قند خون باشند

دکتر اسدالله رجب در گفتگو با خبرنگر مهر اظهارداشت: کنترل و اندازه گیری قند خون از نکات خیلی مهم است که بیماران دیابتی باید آن را مورد توجه قرار دهند. چون هر چه در مورد اهمیت کنترل خون حرف بزنیم، کم گفته ایم.

وی با اشاره به استفاده از دستگاههای کنترل قند خون در کشور، افزود: این موضوع هم خیلی مهم است که بدانیم از چه دستگاههای برای اندازه گیری قند خون استفاده کنیم.

رجب ادامه داد: دستگاههای کنترل قند خون علاوه بر داشتن مجوز وزارت بهداشت بایستی حتما دستورالعمل فارسی نیز داشته باشند.

رئیس انجمن دیابت ایران با بیان اینکه تمامی دستگاهها و نوارهای کنترل قند خون که در کشور وجود دارد وارداتی است، افزود: باید از این نکته مطئمن شویم که نوارهای کنترل قند خون قیمت زیاد بالایی نداشته باشند.

وی با انتقاد از اینکه بیمه در ایران هزینه کنترل قند خون دیابتی ها را نمی پردازد، گفت: کنترل نادرست قند خون می تواند فرد را گمراه ساخته و در نتیجه با مصرف مواد قندی موجب بالا رفتن قند خون شده و او را دچار عوارض ناگواری سازد.

رجب با اشاره به هولوگرام الصاق شده روی بسته ‌بندی نوارهای اندازه‌ گیری قند خون، افزود: این علامت بهترین اعتبار برای استفاده از دستگاههای کنترل قند خون استاندارد است که مجوز وزارت بهداشت را دارند.

رئیس انجمن دیابت ایران در ادامه به تاریخ انقضای درج شده روی بسته نوار اندازه‌ گیری قند خون اشاره کرد و گفت: بیماران دیابتی باید به این مسئله دقت کافی داشته باشند زیرا سودجویان ممکن است تاریخ مصرف نوارها را دست کاری کرده و یا با ارائه توجیهات غیرعلمی، به بی‌اهمیت نشان دادن این موضوع بپردازند.