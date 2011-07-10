محمد محسن ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: به هیچ عنوان از عملکردم در مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در ژاپن راضی نیستم. من در تمرینات به خوبی رکورد 5 متر و 30 را زده بودم اما نمی دادم چرا در "کوبه" خراب کردم.

وی افزود: به خاطر دوری ژاپن در فاصله ای کمتر از دو روز به مکان مسابقات رسیدیم. این اختلاف ساعت بین ایران و ژاپن هرچند نباید تاثیر زیادی بر عملکرد ما بگذارد اما در روند کار ما بی تاثیر هم نیست.

دارنده مدال طلای پرش با نیزه هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در اردن بیان کرد: مسابقه من در روز اول بود. به دلیل بارندگی بیش از حد در محل مسابقات، این رقابت به روز بعد موکول شد. من خودم را برای مسابقه آماده کردم و حتی سر میدان هم آمدم اما مسابقه به روز بعد موکول شد. مطمئنم اگر مسابقه در روز خودش برگزار می شد نتیجه بهتری می گرفتم.

وی تاکید کرد: من با گفتن این حرفها قصد بهانه گیری نداریم. این حرفها به هیچ عنوان بهانه نیست. من بدون مربی تمرین می کنم این در حالی است که رشته پرش با نیزه رشته ای تخصصی است و نیازمند هدایت مربی است. در دنیا مربیان این رشته کم هستند و استخدام بهترین های آنها دشوار است.

ربانی در خصوص اینکه "چرا پس از رکوردشکنی در مسابقات اردن هرگز رکوردش را تکرار نکرده"، گفت: من در تمرینات خوب بودم اما باید قبول کنید پرش با نیزه ایران خلاء دارد. من در ایران رقیب زیادی ندارم و مسابقه زیادی هم ندارم. مشکلات دراین رشته تخصصی زیاد است و توقعات بیشتر از آن است.

وی در مورد اینکه "سال گذشته عنوان کردی که اگر نتوانی به نتیجه دلخواهت برسی شاید دوومیدانی حرفه ای را کنار می‌گذاری، در این موقعیت که نتیجه نمی گیری آیا قصد داری این تصمیم را عملی کنی؟"، گفت: باید در این خصوص فکر کنم. ناکامی ام در مسابقه ژاپن در روحیه ام تاثیر بدی گذاشته است. من همه زندگی ام را برای این ورزش گذاشتم. مسابقه دوومیدانی یک بازی است و من آن را جدی گرفتم. تمام درآمد زندگی اما متاثر از این ورزش است. اما نمی دانم الان باید چه کنم. تنها بابت این نتیجه از مردم عذرخواهی می کنم.

محمد محسن ربانی رکورد دار پرش با نیزه کشورمان با رکورد 4 متر و 90 سانتی متر در رده هشتم و آخری نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا ایستاد. وی با رکورد 5 متر و 36 سانتی متر در سال 2007 موفق به کسب مدال طلای آسیا شده بود.

نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا از 16 تا 19 تیرماه در "کوبه" ژاپن پیگیری می شود.