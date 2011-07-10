دولت برادرم فاسدترین حکومت از نوع خود است

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، "محمود کرزای" برادر رئیس جمهور افغانستان می گوید: دولت برادرش بیش از هر زمانی فاسد شده است.



وی افزود :در حال حاضر ریشه فساد اداری تمام بدنه حکومت افغانستان را فراگرفته و ماموران دولتی به گونه ای آشکار از مردم رشوه می گیرند و قانون را زیرپا می کنند.



برادر حامد کرزای همچنین برخی از والیان ولایت های افغانستان را نیز به فساد مالی متهم کرد و مدعی شد: مقام های عالی رتبه دولتی، مالکیت های دولتی را اجاره داده و پول آن را به حساب های خود واریز می کنند.



برادر رئیس جمهور افغانستان تلاش های دولت و جامعه جهانی در زمینه فساد اداری در افغانستان را ناکام دانسته و می گوید که در حال حاضر هر والی بیش از 2 میلیون دلار در هفته رشوه می گیرد.



وی همچنین از جامعه جهانی خواست تا ریشه های فساد اداری در داخل کشور را از طریق ایجاد نظام حسابدهی، پاسخگویی و محاکمه افراد آلوده به فساد از بین ببرند.



مقامات افغان تاکنون پیرامون این اظهارات "محمود کرزی" اظهار نظری نکرده اند .



محمود کرزای در حالی دولت برادرش را آلوده به فساد می داند که در این اواخر خود وی نیز به دست داشتن در بحران مالی کابل بانک (بانک خصوصی) متهم شده بود اما وی اتهامات وارده بر خود را رد کرده و می گوید که وی قرضه های بدست آورده از کابل بانک را دوباره پرداخت کرده است.

محمود کرزای هم اکنون ریاست شورای ولایتی قندهار درجنوب افغانستان را برعهده دارد.