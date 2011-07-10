به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و چین به صورت تک بازی در شهر شانگهای برگزار میشود. ایران در حالی این دیدار را برگزار میکند که در حال حاضر در رده نوزدهم رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال قرار دارد اما چین به عنوان برترین تیم آسیایی جایگاه یازدهم این رنکینگ را در اختیار گرفته است.
تیم ملی والیبال برای برگزاری این دیدار که در شهر شانگهای چین برگزار می شود، با 14 بازیکن به چین سفر کرده است. این دیدار نخستین دیدار رسمی تیم ملی والیبال با سرمربیگری "خولیو ولاسکو" است. آخرین رقابت دو تیم ملی والیبال ایران و چین در جریان بازیهای آسیایی گوانگجو برگزار شد که طی آن تیم ملی کشورمان موفق به شکست چینیها شد.
دیدار روز دوشنبه تیم ملی والیبال مقابل چین ساعت 12 (به وقت ایران) برگزار خواهد شد. برنده این بازی به عنوان نماینده قاره آسیا در مرحله دوم رقابتهای انتخابی لیگ جهانی به مصاف مصر میرود.
تیم ملی والیبال درحالی این بازی را برگزار خواهد کرد که هیچ تجربهای از حضور در مسابقات لیگ جهانی ندارد اما چینیها چندین دوره حضور در این رقابتها را تجربه کردهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی لیگ جهانی برای تعیین تیمهای شرکت کننده در بیست و سومین دوره این رقابتها برگزار میشود. بیست و سومین دوره مسابقات لیگ جهانی 25 می تا 8 ژوئیه سال 2012 در سالن 16 هزار نفری"صوفیا نشنال اسپورت" بلغارستان برگزار خواهد شد.
نظر شما