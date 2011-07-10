به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های ملی والیبال ایران و چین به صورت تک بازی در شهر شانگهای برگزار می‎شود. ایران در حالی این دیدار را برگزار می‎کند که در حال حاضر در رده نوزدهم رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال قرار دارد اما چین به عنوان برترین تیم آسیایی جایگاه یازدهم این رنکینگ را در اختیار گرفته است.

تیم ملی والیبال برای برگزاری این دیدار که در شهر شانگهای چین برگزار می شود، با 14 بازیکن به چین سفر کرده است. این دیدار نخستین دیدار رسمی تیم ملی والیبال با سرمربیگری "خولیو ولاسکو" است. آخرین رقابت دو تیم ملی والیبال ایران و چین در جریان بازی‌های آسیایی گوانگجو برگزار شد که طی آن تیم ملی کشورمان موفق به شکست چینی‎ها شد.

دیدار روز دوشنبه تیم ملی والیبال مقابل چین ساعت 12 (به وقت ایران) برگزار خواهد شد. برنده این بازی به عنوان نماینده قاره آسیا در مرحله دوم رقابت‎های انتخابی لیگ جهانی به مصاف مصر می‎رود.

تیم ملی والیبال درحالی این بازی را برگزار خواهد کرد که هیچ تجربه‎ای از حضور در مسابقات لیگ جهانی ندارد اما چینی‎ها چندین دوره حضور در این رقابت‎ها را تجربه کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی لیگ جهانی برای تعیین تیم‎های شرکت کننده در بیست و سومین دوره این رقابت‎ها برگزار می‎شود. بیست و سومین دوره مسابقات لیگ جهانی 25 می تا 8 ژوئیه سال 2012 در سالن 16 هزار نفری"صوفیا نشنال اسپورت" بلغارستان برگزار خواهد شد.