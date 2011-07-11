برنامه و دلار آمریکایی برای ناامنی سوریه/ دادگاه حریری علیه مقاومت است

"حامد حسن" در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحولات اخیر سوریه اظهار داشت: آمریکا و اسرائیل از سال های گذشته تاکنون برای آنچه که هم اکنون در سوریه تحت عنوان اعتراضات رخ می دهد تلاش می کردند و در این راه میلیون ها دلار هزینه کردند و برای مخالفان و گروه های مسلح کمک های مالی و فنآوری در زمینه ارتباطات فراهم کردند.

وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال انتقام گیری از سوریه هستند چرا که این کشور مواضع مستقلی دارد و آنها گمان می کردند می توانند در امور سوریه دخالت کنند و زمینه را برای دخالت خارجی در این کشور فراهم کنند اما آگاهی و بیداری ملت سوریه و رهبری بشار اسد این توطئه ها را ناکام گذاشت.

سفیر سوریه خاطرنشان کرد: حمایت های آمریکا از این گروه های مسلح و تلاش در شورای امنیت برای صدور قطعنامه ضد سوری همه این موارد نشان می دهد که اعتراضات در سوریه از سوی عوامل خارجی صورت می گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا علیرغم اصلاحات وعده داده شده از سوی رئیس جمهور سوریه اعتراضات در این کشور همچنان ادامه دارد گفت: من به طور دقیق و قاطع می گویم کسانی که در اعتراضات شرکت می کنند یک درصد کل جمعیت سوریه را نیز تشکیل نمی دهند و برپایی راهپیمایی مسالمت آمیز میلیونی مردم در تمامی شهرهای سوریه که در حمایت از بشار اسد در 29 مارس برگزار شد بهترین شاهد این موضوع است. این در حالی است که رسانه های مغرض که سیاست تحریک آمیزی را در قبال تحولات سوریه دنبال می کنند این راهپیمایی عظیم را نادیده گرفتند؛ همانطور که تاکنون شهادت صدها و زخمی شدن هزاران نفر از نیروها و مردم سوریه را نادیده گرفته اند.

سفیر سوریه در تهران نقش تصمیمات اتخاذ شده از سوی ریاست جمهوری همچون عفو زندانیان سیاسی را بسیار مثبت و تاثیرگذار توصیف و اعلام کرد: صدور حکم عفو حتی شامل متهمانی است که در خارج از کشور بسر می برند شد و بسیاری از معترضینی که در داخل سوریه بودند از این تصمیم استقبال کردند، اما برخی معترضینی که وابسته به خارج هستند خواهان اصلاحات نیستند بلکه به دنبال اجرای توطئه علیه سوریه هستند و به موضعگیری شان علیه نظام ادامه می دهند.

حامد حسن درباره موضع تحریک آمیز ترکیه در قبال تحولات سوریه نیز خاطرنشان کرد: در حقیقت برخی از موضع گیری های ترکیه برای ما غافلگیرانه بود و برخی از اظهارنظرهای مقامات ترکیه عجیب به نظر می رسد. در حقیقت ملت سوریه پس از برگزاری 2 نشست مخالفان در ترکیه که به میزبانی این کشور برگزار شد با دیده تردید به مواضع ترکیه می نگرد.

هدف ترکیه از میزبانی نشست مخالفان سوری و ایجاد اردوگاه برای آوارگان پیش از رویدادهای جسر الشغور اعمال فشار بر سوریه است. وی افزود: در واقع هدف ترکیه فشار بر سوریه است و حتی بسیاری از شرکت کنندگان در نشست های مذکور شاهد بودند چادرهای برپا شده در مرز ترکیه زمانی اتفاق افتاد که هنوز آوارگان سوری فرار نکرده بودند و رخدادهای منطقه جسر الشغور اتفاق نیفتاده بود و پس از آنکه مردم را تشویق به فرار کردند آمار و ارقام آوارگان را مبالغه می کنند اما واقعیت این است بسیاری از این آوارگان به جز نزدیکان گروه های مسلح به کشور بازگشته اند. با این حال ما ترکیه را یک کشور همسایه تلقی می کنیم و خواستار بهترین روابط با آن هستیم. وی افزود: در واقع هدف ترکیه فشار بر سوریه است و حتی بسیاری از شرکت کنندگان در نشست های مذکور شاهد بودند چادرهای برپا شده در مرز ترکیه زمانی اتفاق افتاد که هنوز آوارگان سوری فرار نکرده بودند و رخدادهای منطقه جسر الشغور اتفاق نیفتاده بود و پس از آنکه مردم را تشویق به فرار کردند آمار و ارقام آوارگان را مبالغه می کنند اما واقعیت این است بسیاری از این آوارگان به جز نزدیکان گروه های مسلح به کشور بازگشته اند. با این حال ما ترکیه را یک کشور همسایه تلقی می کنیم و خواستار بهترین روابط با آن هستیم.

سفیر سوریه در تهران در بخش دیگر سخنان خود گفت: طی چند روز آینده مجددا شاهد گفتگوی ملی با مشارکت مخالفین داخل کشور خواهیم بود. آینده سوریه توام با کامیابی خواهد بود و توطئه های غرب برای برهم زدن ثبات در کشور با ناکامی مواجه خواهد شد. من با اطمینان می گویم که سوریه با تقویت وحدت ملی و اجرای اصلاحات همه جانبه و آگاهی ملت از بحران فعلی خارج خواهد شد چرا که مردم سوریه به خوبی دشمنان خود را می شناسند.

از سوی دیگر حامد حسن درباره صدور کیفرخواست دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری و متهم کردن 4 تن از عناصر حزب الله به دست داشتن در ترور نخست وزیر اسبق لبنان و همزمانی آن با رویدادهای سوریه گفت: این دادگاه سیاسی است و هدف آن همانطور که اکثریت لبنانی ها معتقدند برهم زدن امنیت و ثبات این کشور است. این قضیه یک مسئله داخلی لبنان است و خود لبنانی ها از این موضوع آگاه هستند که هدف این دادگاه ضربه زدن به مقاومت است که به امید خدا موفق نخواهند شد.

وی همچنین انتقال دفتر گروه های مقاومت از جمله جنبش حماس در دمشق به مکان دیگر را تکذیب و اعلام کرد که این دفاتر همچنان در دمشق پابرجا هستند و خود این گروه ها در این رابطه تصمیم گیری خواهند کرد.