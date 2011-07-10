واحدهای دانشگاه آزاد زنجان از مجموعه های موفق کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پرتوی شامگاه شنبه در دومین جلسه ستاد بزرگداشت سی امین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی که در جمع اعضای ستاد و مسئولان واحد ابهر با اشاره به خدمات 30 ساله دانشگاه آزاد اسلامی افزود: صندلی دانشگاه آزاد در هیچ جایگاهی نباید خالی باشد و ما این سیاست را باید سرلوحه کارهایمان قرار دهیم.

پرتوی افزود: دنشگاه آزاد فعالیتش را به لحاظ مادی و مالی ازصفر شروع کرد و تنها سرمایه دانشگاه در بدو تاسیس حمایت قدسی و معنوی حضرت امام راحل بود.

وی ادامه داد: دستاوردهای بزرگ این دانشگاه نه درعرصه ملی و نه در عرصه منطقه ای و استانی به درستی برای مردم در جامعه تبیین نشده است و مردم شناخت کامل و جامعی از جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی ندارند. اطلاع رسانی های صورت گرفته در مقیاس کارهای انجام شده بسیار کم بوده است و بسیاری از افراد از پتانسیل های دانشگاه آگاهی کافی ندارند.

پرتوی در تشریح بزرگداشت سی امین سال تاسیس دانشگاه آزاداسلامی ادامه داد: همین ایام و جلسات و بزرگداشتها فرصت خوبی برای تبیین خدمات دانشگاه خواهد بود و همین جلسات می تواند زمینه سازهماهنگی های بیشتری در بین واحدهای دانشگاهی شود.

وی در پایان از برگزاری پنج نمایشگاه وهمایش جهت تبیین خدمات ودستاوردهای دانشگاه آزاداسلامی در پنج مرکز و واحد زنجان، ابهر، هیدج، خدابنده و تکاب خبر داد و مقرر شد براساس مصوبه جلسه اول ستادواحدهای استان نهایت همکاری دربرگزاری نمایشگاه را داشته باشند.