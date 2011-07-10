پرونده سازی عجیب یو.اس.ای.تودی برای آزادی یک دیپلمات ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، یو اس ای تودی می نویسد: در یکی از روزهای سرد ماه مارس "حشمت الله عطار زاده" بعد از گذشت 15 ماه از ربوده شدنش به خانه بازگشت. این دیپلمات ایرانی در منطقه خیبر پاکستان و توسط افراد مسلح ربوده شده بود. ایران آزادی این دیپلمات را یک پیروزی بزرگ برای نیروهای اطلاعاتی خود توصیف کرد اما غربیها به این موضوع با دید دیگری نگاه کرده و مدعی بودند آزادی دیپلمات ایرانی حاصل تغییر رویکرد تهران در قبال القاعده است.

در ادامه این روزنامه با سند قرار دادن ادعاهای اثبات نشده اما کهنه غرب در خصوص حضور برخی از عناصر القاعده در ایران، سناریوی خاصی را طراحی می کند و می نویسد: ایران از همان روزهای ابتدایی ربوده شدن این دیپلمات تلاش خود برای آزادی وی را آغاز کرد و در این راه به مذاکره با ربایندگان که از اعضای القاعده بودند روی آورد، این مذاکرات به رده های بالای القاعده رسید و آنها برای آزادی دیپلمات ایرانی از تهران خواستند تا شرایط زندگی برای آن دسته از نیروهای این شبکه را که در ایران و تحت بازداشت و نظارت شدید هستند آسانتر کرده و به آنها آزادی عمل بیشتری دهد.

این روزنامه پرونده سازی خود را ادامه می دهد و مدعی می شود که یکی از اعضای القاعده که در ایران حضور دارد "سیف العدل" است که تا پیش از این موضوع تحت تدابیر شدید امنیتی در ایران زندگی می کرد اما پس از آزادی دیپلمات ایرانی، توانسته با راحتی بیشتری زندگی کند و در یک سال گذشته یک بار نیز به پاکستان سفر کرده است.



تصویری از سیف العدل

بر اساس گزارش کمیسیون تحقیقات حملات 11 سپتامبر، سیف العدل به رغم آنکه از فرماندهان اصلی القاعده بود اما با انجام حملات 11 سپتامبر مخالف بود و اعتقاد داشت که انجام این حملات می تواند موجب برخورد خشن آمریکا با القاعده و طالبان شود.

این روزنامه آمریکایی در ادامه ادعاهای جالب خود می نویسد : اما این پایان ماجرا نیست، به رغم آنکه ایران به اعضای القاعده این امکان را داده تا به پاکستان بازگردند اما آنها ترجیح می دهند تا همچنان در این کشور باقی بمانند و این به دلیل شرایط و امنیت موجود در ایران است.

این روزنامه در ادامه با هدف پشتوانه سازی برای ادعاهای خود می نویسد: البته به غیر از سیف العدل افراد شناخته شده دیگری از القاعده در ایران حضور داشتند و احتمال می رود که هنوز هم در این کشور باشند که از میان آنها می توان به "عطیه عبدالرحمان" از فرماندهان لیبایی حاضر در القاعده و از سران این شبکه، "ابو محمد المصری" از افراد رده بالای کمیته نظامی القاعده، و"ابوحفص الموریتانی" از رهبران معنوی شبکه القاعده اشاره کرد.