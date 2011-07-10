نحوه شرکت زندانی ها در کنکور/ پیام نور دانشگاه مطلوب زندانی ها

سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر ساله برای شرکت محکومان و زندانی ها در کنکور همکاری صورت می گیرد و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش به زندان هایی که متقاضی شرکت در کنکور در آنها وجود دارد، فرستاده می شود.

وی افزود: نماینده تام الاختیار تمامی مراحل قانونی از جمله ثبت نام تا برگزاری آزمون را در همان زندان به انجام می رساند. در واقع آن زندان که داوطلب کنکور در آن وجود داشته باشد همچون یک حوزه امتحانی در نظر گرفته می شود.

طباطبایی اظهار داشت: در کنکور سراسری سال 90 متقاضی زندانی نداشتیم اما در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تعداد زیادی از محکومان متقاضی شرکت در آزمون بودند که البته شیوه آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور در این انتخاب بی تاثیر نبوده است.

وی یادآور شد: البته در سال های گذشته، گروهی از زندانیان بوده اند که در کنکور سراسری نیز شرکت کرده اند اما در کنکور 90 هیچ داوطلب زندانی حضور نداشت.