درمان مبتنی بر سلولهای بنیادین برای تخفیف قلب درد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه نورث وسترن شیکاگو با تزریق سلولهای بنیادین برگرفته از خون به قلب بیماران مبتلا به آنژین شدید توانستند درد ناشی از این بیماری را در افراد به نیم برسانند. اما محققان تاکید دارند که این شیوه درمانی در مراحل اولیه خود به سر می برد و تاثیرات طولانی مدت آن هنوز ناشناخته است.

این شیوه درمانی از خطراتی نیز برخوردار است زیرا در برخی از بیماران منجر به آسیبهای ماهیچه ای و در تعدادی دیگر از بیماران منجر به استخوان درد و درد در قفسه سینه شده است.

محققان در این مطالعه بر روی 167 بیمار مبتلا به آنژین خفیف که درمانهای رایج برای تسکین درد آنها بی اثر بوده مطالعه کردند، این بیماران در سه گروه مختلف مقادیر کم یا زیادی از محلول سلولهای بنیادین بدن خود را دریافت کردند و یا محلولی بی اثر به بدن آنها تزریق شد.

پس از گذشت یک سال، بیمارانی که مقادیر کمی از محلول را دریافت کرده بودند در هفته 6.3 مورد درد را گزارش کردند که در مقابل بیمارانی که محلول بی اثر را دریافت کرده بودند کاهش قابل توجهی به شمار می رود. همچنین مدت زمانی که این افراد می توانستند به تمرینات ورزشی بپردازند طی 6 هفته 139 ثانیه افزوده شده بود در حالی که گروه دریافت کننده محلول بی اثر تنها 69 ثانیه بیشتر می توانستند ورزش کنند.

به گفته محققان این تفاوت در مدت زمان ورزش یکی از قابل توجه ترین بهبودها در این شیوه درمانی به شمار می رود. محققان در این شیوه از سلولهای بنیادین مغز استخوان به نام CD34 که در خون یافت می شوند استفاده کردند. مطالعات پیشین نشان داده بودند که این سلولها می توانند در ماهیچه های بیمار قلب عروق خونی جدید بسازند.

بر اساس گزارش بی بی سی، "جرمی پیرسون" رئیس بنیاد قلب بریتانیا این شیوه درمانی را امیدوار کننده می داند اما معتقد است هنوز درباره پایدار بودن اثرات این درمان اطمینان حاصل نشده و نیاز به مطالعات بیشتری خواهد بود.