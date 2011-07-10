  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مراکز درمان اعتیاد ویژه نوجوانان راه اندازی می شود

مراکز درمان اعتیاد ویژه نوجوانان راه اندازی می شود

مدیرکل مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی از راه اندازی مراکز درمان اعتیاد خاص نوجوانان و جوانان در کشور خبر داد.

فرهاد اقطار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر پروتکل و دستور العمل تاسیس مراکز درمان اعتیاد نوجوانان و جوانان در دست تدوین است و تا پایان ماه به اتمام می رسد.

به گفته وی، براساس برنامه ریزیهای انجام شده و همچنین هماهنگی با سازمان مبارزه با مواد مخدر قرار است تا پایان سال جاری 10 مرکز درمان اعتیاد نوجوانان و جوانان در 10 استان کشور راه اندازی شود .
 
مدیر کل مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی تاکید کرد: تا کنون مراکز خاصی برای درمان اعتیاد نوجوان در کشور وجود نداشت و مراکز ترک اعتیاد موجود نیز اجازه پذیرش افراد کمتر از 18 سال را نداشتند به همین دلیل نسبت به ایجاد مراکز خاص درمان اعتیاد نوجوانان اقدام شد.
 
اقطار با اشاره به اینکه در این مراکز به وضعیت تحصیلی و آموزشی نوجوانان و جوانان نیز پرداخته می شود، گفت: علاوه بر تحصیل این افراد، مددکاران نیز در مراکز درمان اعتیاد حضور دائم و فعال خواهند داشت و به مشکلات تربیتی ، آموزشی و ... آنان رسیدگی می کنند.
 
وی اظهار داشت: چنانچه اجرای این طرح موفقیت آمیز باشد تعداد مراکز درمان ویژه اعتیاد نوجوانان و جوانان در استانها افزایش پیدا می کند.
کد مطلب 1355576

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه