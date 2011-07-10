تشکیل سه هزار تعاونی اشتغال ویژه مددجویان تحت پوشش بهزیستی

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس تفاهمی که با وزارت کار و امور اجتماعی منعقد شد تا کنون تعاونیهای خود اشتغالی ویژه مددجویان در استانهای مختلف کشور کشور ایجاد شده است و بدین منظور تسهیلاتی نیز در اختیار مددجویان و معلولان تحت پوشش قرار گرفته است.

وی تعداد مددجویان تحت پوشش نیازمند اشتغال را 140 هزار نفر عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین برنامه های سازمان بهزیستی در جهت ایجاد اشتغال مددجویان ، تشکیل بنگاهها و تعاونیهای خود اشتغالی و زودبازده و همچنین گروههای همیار است که برنامه ریزیهای زیادی نیز در این راستا انجام شده است.

سرپرست سازمان بهزیستی تاکید کرد: به منظور ارائه خدمات مناسب به مددجویان در راستای نیازهایشان و همچنین ایجاد اشتغال و در نظر گرفتن اولویتهای اشتغال آنان ، سامانه اشتغال و کارآفرینی مددجویان افتتاح شد و تا کنون تعداد زیادی از مددجویان در این سامانه ثبت نام کرده اند.

به گفته اسفندیاری ، مددجویان و معلولان می توانند طرحهایی که در زمینه خود اشتغالی دارند نیزدر این بانک ارائه دهند و در صورت تائید کارشناسان سازمان بهزیستی تسهیلات مناسب برای راه اندازی طرحهای خود در اختیارشان قرار داده می شود.