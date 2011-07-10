۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تشکیل سه هزار تعاونی اشتغال ویژه مددجویان تحت پوشش بهزیستی

سرپرست سازمان بهزیستی از تشکیل سه هزار تعاونی خود اشتغالی ویژه مددجویان تحت پوشش این سازمان خبر داد.

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس تفاهمی که با وزارت کار و امور اجتماعی منعقد شد تا کنون تعاونیهای خود اشتغالی ویژه مددجویان در استانهای مختلف کشور کشور ایجاد شده است و بدین منظور تسهیلاتی نیز در اختیار مددجویان و معلولان تحت پوشش قرار گرفته است.

وی تعداد مددجویان تحت پوشش نیازمند اشتغال را 140 هزار نفر عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین برنامه های سازمان بهزیستی در جهت ایجاد اشتغال مددجویان ، تشکیل بنگاهها و تعاونیهای خود اشتغالی و زودبازده و همچنین گروههای همیار است که برنامه ریزیهای زیادی نیز در این راستا انجام شده است.
 
سرپرست سازمان بهزیستی تاکید کرد: به منظور ارائه خدمات مناسب به مددجویان در راستای نیازهایشان و همچنین ایجاد اشتغال و در نظر گرفتن اولویتهای اشتغال آنان ، سامانه اشتغال و کارآفرینی مددجویان افتتاح شد و تا کنون تعداد زیادی از مددجویان در این سامانه ثبت نام کرده اند.
 
به گفته اسفندیاری ، مددجویان و معلولان می توانند طرحهایی که در زمینه خود اشتغالی دارند نیزدر این بانک ارائه دهند و در صورت تائید کارشناسان سازمان بهزیستی تسهیلات مناسب برای راه اندازی طرحهای خود در اختیارشان قرار داده می شود.
