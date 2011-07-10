به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صوفی معاون صدا در نشست دست‌اندرکاران مجله رادیو که برای بررسی مسائل پیرامونی انتشار این مجله حضور یافته بودند، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های رسانه‌ها رویکرد اصلاحی و حرکت بر مدار تحول به منظور تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و در این راستا رادیو رسانه‌ای تحول گرا و تحول پذیر است، تحول گرا از این منظر که با توسل به رادیو، تحول در ارکان جامعه ایجاد می‌شود و تحول‌پذیر از این منظر که می‌تواند متناسب با شرایط و اقتضائات زمان هماهنگ و همراه شود و از انواع فناوری ها در تولید و انتشار پیام بهره ببرد.

صوفی با اشاره به این که رمز ماندگاری رادیو تحول پذیری و تحول‌گرایی است، افزود: مجله رادیو به عنوان یکی از ارکان رادیو و به تعبیری ارکان مکتوب رادیو است که باید زمینه تحول‌پذیری رسانه رادیو را فراهم سازد.

وی عنوان کرد: مجله رادیو باید سیاست‌ها و خط مشی‌ها را منتقل سازد و پل ارتباطی ساده و مطمئنی میان تصمیم‌گیران، سیاست‌گذاران، برنامه‌سازان و مخاطبان رادیو باشد و در عین حال بتواند زمینه‌ای را فراهم آورد تا بازخورد این تصمیمات به تصمیم‌گیران منتقل شود.

معاون صدا با تأکید بر اینکه تحول واقعی مستلزم رشدتعاملی و مثبت گراست و باید همواره استمرار داشته باشد، راضی نبودن به شرایط موجود و در پی تعالی بودن را از جمله دلایل رشد همه انسان‌ها و نهادها برشمرد و تصریح کرد: اداره کل پژوهش رادیو توانسته است در یکی دو سال اخیر متناسب با سیاست‌ها دچار تحولات مثبت شود از جمله این که توانسته است مجله رادیو را از سطحی‌نگری و تولیدات پراکنده دور کند و در مسیر هماهنگ و یکپارچه‌ای قرار دهد که این روند همچنان نیازمند رشد و تعالی است.

وی ایجاد تحول در مجله رادیو را منوط به رعایت مواردی چون احصاء دائمی نقاط ضعف و قوت در زمینه مطالب منتشر شده در مجله و در پی آن احصاء فرصت‌ها وتهدیدها و استفاده از تنوع و خلاقیت در زمینه دیدگاه های هنری، جامعه شناسانه و زیبایی شناسانه دانست و یکی دیگر از محورهای تحول را ارتقای دائمی محتوای مقالات بر شمرد و گفت: همه مقالات، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها باید از وزن علمی بالا برخوردار باشد به نحوی که این مجله بتواند محل رجوع و استناد پژوهشگران، دانشجویان رشته ارتباطات و رسانه و برنامه‌سازان باشد.

صوفی با اشاره به اینکه نشریه تخصصی دیگری مختص به رادیو وجود ندارد، نیاز به این مجله را بسیار زیاد دانست و عنوان کرد : مجله رادیو به همین جهت باید در خدمت رادیو و برنامه‌سازی رادیویی قرار گیرد و در این مجله می‌توان به موضوعات برنامه‌های گوناگون از جمله طنز، مناسبتی، اجتماعی، صدا، ریتم و سرعت برنامه‌های رادیویی و نیز اقداماتی که در زمینه رادیو صورت گرفته است پرداخت.

معاون صدا کارکردهای مهم مجله را پنج محور دانست و گفت: 1- اطلاع رسانی: برای معرفی رادیو و مشاغل رادیو، 2 - آموزشی: با هدف آموزش برنامه ها و علاقمندان به حرفه ها و مشاغل رادیو، به تعبیری طرازی از برنامه خوب ومشاغل خوب را معرفی کند، 3- تبیین اولویت های برنامه سازی از منظر برنامه سازان و مدیران ارشد رادیو و نیز از منظر صاحب نظران، 4- ایجاد ارتباط بین بدنه عملیاتی برنامه سازی و نخبگان جامعه، 5 - جزئی نگری و بررسی دقیق موضوعات و پرهیز از کلی گویی.

وی از دست اندرکاران مجله رادیو خواست تا معرفی مجله را با توجه به شرایط و پیشرفت‌های فناوری اطلاعاتی روز صورت دهند و در کنار انتشار مجله رادیو،سی دی صوتی و تصویری تبلیغ آن را نیز برای پخش از رادیو و تلویزیون تولید کنند.