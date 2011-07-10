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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۹:۵۹

سمیعی نژاد اعلام کرد:

سرمایه‌گذاری 2900 میلیارد ریالی برای اکتشاف معادن در برنامه پنجم

سرپرست ایمیدرو خبر داد: در طول برنامه پنجم توسعه 2900 میلیارد ریال در حوزه اکتشاف معادن سرمایه‌گذاری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌محمد مسعود سمیعی نژاد تصریح کرد: با این میزان سرمایه گذاری ، حجم ذخایر و مواد استراتژیک معدنی به طور چشمگیری افزایش می یابد.

وی همچنین از سرمایه گذاری 291میلیارد ریالی این سازمان برای اکتشاف ذخایر معدنی در سال گذشته خبر داد و خاطر نشان کرد: با سرمایه گذاری فوق 126هزار متر حفاری در سراسر کشور صورت گرفت.

سرپرست ایمیدرو به برنامه های اجرا شده در طول برنامه چهارم اشاره کرد و گفت: در طول برنامه پنجساله چهارم فعالیتهای اکتشافی به طور موثری اجرا شدند که سبب شد میزان ذخایر آهن کشور 11درصد ،‌مس 6/ 11 درصد ،‌زغالسنگ 6/ 11 درصد و طلا 4/ 8 درصد افزایش یابد.

سمیعی نژاد ادامه داد: با رشد عملکرد در بخش اکتشاف معادن،‌ میزان ذخایر آهن به بیش از 4 میلیارد و 735، ‌مس به یک میلیارد و 816 ،‌ زغالسنگ به 622 میلیون و طلا به 2/ 79تن رسید.

سرپرست ایمیدرو همچنین یادآور شد : انجام اکتشافات همچنین نشان داد میزان ذخایر بوکسیت با افزایش 3 میلیون تنی به 19 میلیون و فلز با ارزش مولیبدن با رشد 268میلیون تنی به یک میلیارد و 268 میلیون تن ارتقا یافت.

سمیعی نژاد در عین حال اظهار داشت:‌ در حال حاضر تعداد زیادی پروژه های اکتشافی در دست انجام است که با مشخص شدن نتایج آن، ذخایر معدنی کشور پیش از بیش افزایش خواهد یافت.
 
کد مطلب 1355591

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