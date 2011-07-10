تمرکز صرف بر ترجمه نشانه ضعف است

دکتر عین الله خادمی در مورد فقر تألیف در حوزه اندیشه به خبرنگار مهر گفت: در حوزه اندیشه در کشور آثار تألیفی خیلی کمی داریم چرا که تألیف خوب احتیاج به تحقیق و پژوهش مناسب دارد که ما از این جهت با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی یادآور شد: در دوره‎های تحصیلات تکمیلی بخش عمده‎ای از کارها ناظر به این مسئله است، ولی متأسفانه دانشجویان و دانشگاههای ما از این جهت با وضع مطلوب فاصله زیادی دارند. نتیجه عدم پرداختن به پژوهشهای خوب سبب می‎شود در حیطه تألیف و بویژه در حیطه تصنیف با مشکلات جدی مواجه باشیم.

استاد گروه فلسفه تربیت دبیر دانشگاه شهید رجایی در مورد ترجیح دادن ترجمه آثار غربی بر تألیف نزد محققان و اندیشمندان ما نیز گفت: ترجمه در یک حدی برای کشور لازم است ولی ماندن در حد ترجمه نشانه ضعف است. اگر چه ترجمه به صورت کلی پسندیده است ولی ماندن و مستغرق شدن در ترجمه نشان ضعف علمی کشور است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: اگر کسی خواهان اقتدار علمی باشد لازم است که از مرز ترجمه گذشته و به مرزهای تألیف و تحقیق دست یابد. ترجمه صرف یا ناشی از ضعف علمی کشور است یا سر در خودباختگی اندیشمندان آن دارد. اگر چه اصل و ضرورت ترجمه‎‏های خوب و دقیق لازم و غیر قابل نفی است، منتها ماندن و تمرکزدر آن نشانه ضعف غنای علمی است.