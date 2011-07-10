  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

فقر تألیف در حوزه اندیشه -9/

تمرکز صرف بر ترجمه نشانه ضعف است

تمرکز صرف بر ترجمه نشانه ضعف است

استاد گروه فلسفه تربیت دبیر دانشگاه شهید رجایی بر این باور است که اگر کشوری خواهان اقتدار علمی باشد لازم است از مرز ترجمه گذشته و به مرزهای تألیف و تحقیق دست یابد چرا که تمرکز صرف بر ترجمه نشانه ضعف است.

دکتر عین الله خادمی در مورد فقر تألیف در حوزه اندیشه به خبرنگار مهر گفت: در حوزه اندیشه در کشور آثار تألیفی خیلی کمی داریم چرا که تألیف خوب احتیاج به تحقیق و پژوهش مناسب دارد که ما از این جهت با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی یادآور شد: در دوره‎های تحصیلات تکمیلی بخش عمده‎ای از کارها ناظر به این مسئله است، ولی متأسفانه دانشجویان و دانشگاههای ما از این جهت با وضع مطلوب فاصله زیادی دارند. نتیجه عدم پرداختن به پژوهشهای خوب سبب می‎شود در حیطه تألیف و بویژه در حیطه تصنیف با مشکلات جدی مواجه باشیم.

استاد گروه فلسفه تربیت دبیر دانشگاه شهید رجایی در مورد ترجیح دادن ترجمه آثار غربی بر تألیف نزد محققان و اندیشمندان ما نیز گفت: ترجمه در یک حدی برای کشور لازم است ولی ماندن در حد ترجمه نشانه ضعف است. اگر چه ترجمه به صورت کلی  پسندیده است ولی ماندن و مستغرق شدن در ترجمه نشان ضعف علمی کشور است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: اگر کسی خواهان اقتدار علمی باشد لازم است که از مرز ترجمه گذشته و به مرزهای تألیف و تحقیق دست یابد. ترجمه صرف یا ناشی از ضعف علمی کشور است یا سر در خودباختگی اندیشمندان آن دارد. اگر چه اصل و ضرورت ترجمه‎‏های خوب و دقیق لازم و غیر قابل نفی است، منتها ماندن و تمرکزدر آن نشانه ضعف غنای علمی است.

کد مطلب 1355592

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها