سینما در ترسیم شخصیت زنان تاثیرگذار اسلام دچار غفلت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه معصومی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:علاوه بر غفلتی که در زمینه معرفی زنان صدر اسلام صورت گرفته، سینمای ایران تاکنون نتوانسته هیچ تصویری از زن مسلمان ایرانی معاصر ارایه کند.

این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: زبان تصویر در حال حاضر تاثیرگذارترین و رساترین زبان بیانی است که همه دنیا از آن بهره می گیرد اما ما در زمینه معرفی و ترسیم شخصیت زنان مسلمان هیچ بهره ای از این ابزار نبرده ایم.

وی افزود: در نتیجه زندگی، نوع پوشش، اعتقادات و باورها و به طور کلی نحوه زندگی زنان مسلمان ایرانی مبهم و ناشناخته باقی مانده است و تصویری که در تلویزیون و سینمای ما ارایه می شود نه تنها واقعی نیست بلکه گاهی اذیت کننده هم هست.

وی هم چنین با بیان این که انقلاب اسلامی فرصت ارزنده ای را برای فیلم سازان ما به وجود آورد تا درباره عاشورا فیلم های فاخر و مخاطب پسندی بسازند، گفت: فیلم سازان ایرانی از این فرصت بهره نبردند، به همین دلیل تعداد فیلم هایی که تاکنون در مورد عاشورا ساخته شده بسیار محدود است.

معصومی ادامه داد: در شان سینمای ایران و کارگردانان مسلمان ما نیست که فقط این تعداد آثار محدود، درباره عاشورا در این کشور ساخته شده باشد در حالی که امکان و فرصت ساخت آثار بیشتر و با کیفیت تر وجود داشت.

بازیگر سریال امام علی(ع) با هشدار درباره شعارزدگی در فیلم های دینی، افزود: شعارزدگی و مستقیم گویی مهم ترین و اساسی ترین آسیب فیلم های دینی کشور ما است که همیشه فیلم سازان ما در دام آن گرفتار می شدند به همین دلیل است که معمولا ذهنیت مثبتی از فیلم های مذهبی در ذهن مردم ما وجود ندارد.

وی ادامه داد: مستقیم گویی و شعارزدگی نه تنها باعث جذب مخاطب نمی شود، بلکه باعث دلزدگی مخاطب نیز می شود و به جای تاثیر مثبت بر او نتیجه عکس دارد.

وی سریال"باران عشق" ساخته احمد امینی را یکی از سریال های موفق در زمینه بیان غیر مستقیم و امروزی مضامین عاشورایی معرفی کرد و اظهار داشت: این سریال با بیانی امروزی به صورت غیر مستقیم و لطیف اعتقادات و باورهای عمیق مردم در مورد عاشورا را مطرح می کرد، که بسیار تاثیر گذار بود.

این بازیگر با بیان این که اگر فیلم دینی، فطری ساخته شود و فطرت انسان ها را مخاطب خودش قرار دهد می تواند در سطح جهان مطرح شود، افزود: زبان فطرت زبان همه انسانهاست و اگر کارگردان توانمندی بتواند فطرت انسانها را مخاطب قرار دهد می تواند، اثر جهانی خلق کند.