تولید 33.6 میلیارد متر مکعب گاز در پالایشگاهها

حسین جمشیدی دانا در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تولید گاز طبیعی و سایر محصولات گازی ایران، گفت: در سه ماهه نخست سالجاری در مجموع بیش از 33 میلیارد و 600 میلیون متر مکعب گاز در پالایشگاههای داخلی تولید شده است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه در این مدت 5.1 میلیون بشکه میعانات گازی و بیش از 201 متریک تن گوگرد در پالایشگاههای داخلی تولید شده است، تصریح کرد: در 93 روز نخست سالجاری در مجموع بالغ بر 353 متریک تن گاز مایع در پالایشگاههای تولید و به بازارهای مصرف عرضه شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه امسال تعمیرات اساسی و دوره ای پالایشگاههای گاز زودتر از سال گذشته آغاز شده است، اظهار داشت: مطابق با برنامه زمان بندی تعمیرات اساسی تمامی پالایشگاههای گاز ایران حداکثر تا 15 مهر ماه امسال به پایان می رسد.

وی با تاکید بر اینکه دوره تعمیرات اساسی پالایشگاهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد کاهش یافته است، بیان کرد: در شرایط فعلی مرحله نخست تعمیرات اساسی فاز دوم و سوم پالایشگاههای گاز پارس جنوبی به پایان رسیده است.

جمشیدی دانا همچنین از تکمیل تعمیرات اساسی پالایشگاه فاز 9 پارس جنوبی خبر داد و افزود: در حال حاضر تعمیرات اساسی پالایشگاه فاز 9 پارس جنوبی در حال انجام است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز با بیان اینکه تعمیرات پالایشگاههای باقی مانده مجتمع گازی پارس جنوبی به تدریج آغاز و حداکثر تا اواسط مهر ماه امسال به پایان می رسد، تاکید کرد: تاکنون تعمیرات چهار واحد فرآیندی در پالایشگاه گاز فجر جم به پایان رسیده است.

وی با اشاره به تکمیل تعمیرات یک واحد گازی در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد، تبیین کرد: در پالایشگاههای گاز ایلام، بید بلند یک و سرخون و قشم هم تعمیرات در مراحل پایانی قرار گرفته است.

این مقام مسئول از تکمیل تعمیرات پالایشگاه پارسیان یک خبر داد و یادآور شد: تعمیرات پالایشگاه پارسیان دو هم تا مهر ماه به پایان می رسد تا امسال ضمن افزایش پایداری شبکه گاز امکان تامین مطمئن گاز مشترکان به ویزه در فصل زمستان فراهم شود.