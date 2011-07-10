محسن هاشمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: براساس تحقیقات و آزمایشات انجام شده در این شرکت، آسفالت گوگردی در برابر سرما، گرما و فشارهای سنگین، مقاوم‌تر و مقرون به صرفه‌تر از آسفالت قیری است.

وی گفت: شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد 1.5 کیلومتر محور قوچان در منطقه دوغایی را به صورت آزمایشی آسفالت گوگردی کرد و تحقیقات سه ساله نشان داد، ضریب مقاومت آن چند برابر آسفالت قیری است.

هاشمی نسب اظهار داشت: چهار واحد بازیافت گوگرد این پالایشگاه روزانه 750 تن گوگرد دانه‌بندی شده تولید می‌شود که 80 درصد آن به چین و هند صادر و 20 درصد به مصارف داخلی کشور اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: با توجه به انباشت فراوان گوگرد در پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، از این محصول می‌توان علاوه بر مصرف صنعتی در تولید آسفالت گوگردی به عنوان فناوری نوین در راه‌سازی و آسفالت معابر عمومی با توجه به گرانی قیر استفاده کرد.

به گفته وی، در این پالایشگاه روزانه 41.5 میلیون متر مکعب گاز ترش از مخازن منطقه خانگیران سرخس برداشت و در سه واحد نم‌زدایی می‌ شود.

همچنین 7.5 میلیون متر مکعب در روز از میادین گاز شیرین نیز وارد شبکه گازرسانی می‌شود.