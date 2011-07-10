اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امیدوار است در این شرایط حساس دلسوزان و کارشناسان واقعی فوتبال از وی حمایت کرده و با راهنمایی‌ها و نقطه نظرات مطلوب‌شان به وی در موفقیت تیم جوانان کمک کنند، اضافه کرد: من نمی‌گویم از انتقاد بی‌نیازم اما چشم به راه منتقدان پاکدل و صاحب نظر دارم که دلشان برای تیم‌های ملی می‌تپد. قطعا این راهنمایی‌ها بهتر از کینه‌توزی برخی از افراد است.

وی خاطرنشان کرد: امروز اکبر محمدی مهم نیست، بلکه مهم اتفاقات و برنامه‌هایی است که در این مدت در تیم جوانان رخ داده است. من از کارشناسان می‌خواهم، این برنامه‌ها را نقد و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی و فرصت‌ها و تهدیداتی را بیان کنند.

سرمربی تیم فوتبال جوانان با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در تیم نوجوانان رخ داد حادثه بود و قطعا اگر این تیم اسیر گرفتاری‌های فوتبال نمی‌شد به جام جهانی صعود می‌کرد، تاکید کرد: عزم خود را جزم کرده‌ام تا بتوانم توانایی‌هایم را در تیم جوانان ارائه بدهم و قطعا در زمین فوتبال جواب منتقدانم را خواهم داد. ضمن اینکه اگر تیم جوانان پتانسیل بالایی برای رسیدن به موفقیت نداشت، ریسک نمی‌کردم و این مسئولیت را نمی‌پذیرفتم.

وی با تاکید بر اینکه تمام برنامه‌هایش منطبق بر ایده‌ها و نظرات کی‌روش بوده و با وی کاملا هماهنگ است، افزود: کی‌روش با فعالیتم در تیم جوانان موافق است، گرچه وی برنامه‌ها و تمرینات تیم را زیر نظر گرفته و درصورت وجود اشکال در کارم، شاید تصمیم بگیرد، دیگر در این تیم همکاری نکنم.

محمدی با بیان اینکه امروز جامعه فوتبال بهتر است به تصمیمات کی‌روش احترام گذاشت، در این مورد تصریح کرد: من این آمادگی را دارم هر لحظه که مسئولان اعلام کنند، بروم اما تا وقتی که هستم کارم را بصورت حرفه‌ای پیش می‌برم و سعی می‌کنم در تمرینات و برنامه‌هایم استانداردهای روز فوتبال دنیا را رعایت کنم.

سرمربی تیم جوانان در پایان ابراز امیدواری کرد جامعه فوتبال بیشتر به سمتی برود که فوتبال را برای خودش بخواهد و برای فوتبال کار کنیم تا با موفقیت‌هایمان باعث خوشحالی مردم شویم نه اینکه برای رسیدن به اهدافمان از فوتبال استفاده کنیم.