واکنش شیبانی نسبت به دخالتهای آمریکا در امور داخلی کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رئوف شیبانی با اشاره به حضور سفیر آمریکا در شهر " حما "ی سوریه بویژه در شرایط حساس کنونی که کلیه تلاشها در جهت شکل گیری گفتگوی ملی در این کشور در جریان است، این اقدام سفیر آمریکا را دخالتی آشکار در امور داخلی سوریه عنوان نموده و این عمل را بر خلاف عرف دیپلماتیک در صحنه بین المللی دانست.



معاون وزیر امور خارجه کشورمان روشهای آمریکا در منطقه را روشهایی برخاسته از خوی و خصلت مداخله جویانه و سلطه طلبانه نظام سلطه دانست که با هدف تطهیر چهره نفاق گونه این کشور نزد افکار عمومی منطقه صورت می گیرد.



شیبانی در ادامه سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی و تلاش در به انحراف کشاندن آن، تحریک و تشویق همپیمانان منطقه ای خود در لشکرکشی نظامی برای سرکوب مردم، تحریک و ترغیب کشورهای غربی برای لشکرکشی جهت سرنگونی نظام ها و اخیرا ورود غیر دیپلماتیک سفیر این کشور به مناطق حساس و حضور در میان تظاهر کنندگان با هدف تحریک افکار عمومی را از جمله روشهای آمریکا در قبال تحولات منطقه عنوان کرد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان ضمن هشدار نسبت به تعاریف جدیدی که در نتیجه این نوع عملکرد آمریکا بر جامعه بین المللی تحمیل می شود، رفتار سفیر آمریکا در سوریه را پیش زمینه خطرناکی دانست که در جهت طبیعی جلوه دادن دخالتهای خارجی در امور داخلی کشورها و نقض حاکمیت ملی دولتها صورت می گیرد.