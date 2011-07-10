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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

پتریوس از کاهش حملات تابستانی طالبان خبر داد

پتریوس از کاهش حملات تابستانی طالبان خبر داد

فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان از کاهش حملات تابستانی نیروهای طالبان به نیروهای خارجی و ارتش ملی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه از کابل، ژنرال دیوید پتریوس که "لئون پانتا" وزیر دفاع جدید آمریکا را همراهی می کرد، در جمع خبرنگاران در کابل گفت: حملات علیه نیروهای دولتی و خارجی در افغانستان در ماه های مه و ژوئن چند درصدی کاهش نشان می دهد.

فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان در عین حال گفت که تعداد بمب های دست ساز انفجاری افزایش یافته است.

پتریوس گفت: ماه مه و ژوئن امسال نسبت به مه و ژوئن سال گذشته از حملات کمتری برخوردار بوده است.

این مقام گفت: علاوه بر این دو ماه، حملات در ماه جولای نیز نسبت به همین ماه در سال گذشته در حال کاهش است و این رخدادی بسیار مهم بشمار می رود.

این ژنرال آمریکایی همچنین اعلام کرد که هنوز ارائه نظر قطعی درباره کاهش حملات بسیار زود است و باید منتظر نتیجه و فرجام کار در این باره بود.

پتریوس قرار است اواسط ماه جولای از سمت خود بعنوان فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان کناره گیری کرده و به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برود و در ماه سپتامبر سمت ریاست سازمان سیا را بر عهده خواهد گرفت.

کد مطلب 1355609

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