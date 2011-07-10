پاسخ منفی مجیدی و حضور قطعی رحمتی/ آخرین نقل و انتقالات استقلال

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح آخرین وضعیت تیم فوتبال استقلال در فصل نقل و انتقالات لیگ برتر تاکید کرد، آبی پوشان تمامی بازیکنانی که می خواستند، جذب کردند و کمبودی ندارد. مشروح این گفتگو در زیر می آید:

* خبرگزاری مهر: چرا در خط دفاعی به مشکل خورده و کمبود بازیکن دارید؟

- فتح الله زاده: ما اصلا به مشکل نخورده‌ایم؟ چرا باید به مشکل بخوریم؟

* اما شما امیرحسین صادقی، بیژن کوشکی و هادی شکوری را از دست داده‌اید و برای آنها هنوز جایگزنی ندارید.

- ما پژمان منتظری و حنیف عمران‌زاده را داریم. اینها بازیکنان کوچکی هستند؟ پژمان الان بازیکن تیم ملی است. حنیف هم دستکمی از یک بازیکن ملی پوش ندارد. ما با داشتن این دو بازیکن هیچ کمبودی را احساس نمی کنیم و فقط دنبال بازیکن ذخیره و جانشین در دفاع هستیم. همانطور که گفتم، ما مشکلی نداریم اما برای ما مشکل درست می کنند و یا نشان می دهند که مشکل داریم.

* چه کسانی برای شما مشکل درست می کنند؟

- یک عده کاسب کار! یک عده که فقط می خواهند اینطور وانمود کنند که استقلال دنبال این بازیکن و آن بازیکن است. ما اسیر جو و حاشیه اینها نمی شویم. روی نیازمان بازیکن گرفته و می گیریم، هیچ مشکلی هم احساس نمی کنیم.

* اما در بازار نقل و انتقالات دیگر کمتر مدافعی مانده که جایگزین کنید.

- مشکلی نیست، اگر توانستیم بازیکن خوب داخلی بگیریم که می گیریم در غیر اینصورت 300 بازیکن تراز اول در فوتبال اروپا هستند که منتظرند به لیگ‌های خارجی ترانسفر شوند. از بین آنها چند بازیکن خوب خارجی جذب می کنیم.

* هادی شکوری را برای فصل آینده مدنظر دارید؟

- من در جریان نیستم!

* اینکه شما مطلع نیستید، یعنی اینکه حضور شکوری هم در حد شایعه است؟

- نه منظورم این نبود. در باشگاه یک کمیته برای نقل و انتقالات داریم که بازیکنان را برای حضور در استقلال مدنظر قرار می دهند و برای عقد قرارداد نهایی نام این نفرات را به من اعلام می کنند. تا به امروز که از باشگاه شخصی در مورد شکوری با من حرفی نزده است. نمی دانم اصلا شاید آقای مظلومی، شکوری را می خواهد.

* هواداران استقلال این نگرانی را دارند که ماجرای سیدجلال حسینی برای سیدمهدی رحمتی هم تکرار شود و او به جای استقلال با تیمی دیگر قرارداد امضا کند. چه تضمینی وجود دارد که او با شما قرارداد امضا کند؟

- آدم‌ با آدم‌ فرق دارد. سیدمهدی آدمی نیست که زیر حرفش بزند. من آدمی نیستم که به دیگران الکی اعتماد کنم. من مطمئنم که رحمتی می آید و با ما قرارداد امضا می کند. من قرارداد سیدمهدی را ثبت شده می دانم. اطمینان دارم سید روی حرف و قولش می ایستد و برای قولی که داده بیش از پول ارزش دارد.

* قبول دارید که برای جدایی برخی بازیکنان خوب‌تان قدری عجله به خرج دادید؟

- ما به هیچ عنوان عجله به خرج ندادیم، بلکه خیلی مردانه فهرست بازیکنان مازاد خود را اعلام کردیم تا این بازیکنان بتوانند در زمان متقضی برای انتخاب تیم جدید خود اقدام کنند.

* اما شما می توانستید صبر کنید تا بازیکن جدید بگیرید و بعد با جدایی یکسری از نفرات خود موافقت کنید.

- ما هم بلدیم تا روز آخر فصل نقل و انتقالات صبر کنیم، به بازیکن خود وعده بدهیم و روز آخر بگوییم، شما را نمی خواهیم. ما ورزشی هستیم و یک آدم ورزشی باید اصول مردی و جوانمردی را رعایت کند. تا به امروز هم هیچ مشکلی از این بابت نداشته‌ایم و هر بازیکنی که می خواستیم را به خدمت گرفته‌ایم.

* چرا تا به امروز کمتر از دیگر تیم‌ها ثبت قرارداد داشته‌اید؟

- با جاسم کرار قرارداد داخلی بسته‌ایم. قرارداد علی حمودی و میثم حسینی هم ثبت شده است. مهره‌های تاثیرگذار خود را حفظ کرده‌ایم. منتظریم تیم ملی برگردد تا قرارداد تیموریان و رحمتی را هم ثبت کنیم. سه بازیکن دیگر هم در نوبت عقد قرارداد با استقلال هستند که یکی را جذب می کنیم.

* یکی از این سه بازیکن انصاری‌فرد نیست؟ کار این بازیکن با استقلال به کجا کشید؟

- بحث انصاری‌فرد را آقای پورحیدری دنبال می کند و من کمتر وارد این بحث شده‌ام. فردا دوشنبه که تیم ملی برگشت تکلیف انصاری‌فرد هم با استقلال مشخص می شود.

* آقای فتح الله زاده، جاسم کرار کجاست؟

- او بازیکن ماست و با باشگاه استقلال قرارداد دارد. متاسفانه برخی دوستان فقط برای ما حاشیه سازی می کنند. کرار با استقلال که قرار می بندد می شود بازیکن منشوری و محروم اما وقتی این سروصداها می خوابد، یک روز او را به الغرافه می برند، روزی دیگر از الوصل سردر می آورد. او را در اخبار و شایعات به راه آهن و ذوب آهن هم می برند اما به استقلال نه! اینها بازی‌های رسانه‌ای است و ما اسیر آن نمی شویم. من این جوها را می شناسم و اسیر آنها نمی شویم.

* داستان شما با حوار ملامحمد به کجا کشید؟

- با حوار هم در حال مذاکره هستیم. امیدواریم او بازهم برای استقلال بازی کند اما اگر به هر دلیلی نتوانستیم این بازیکن عراقی را جذب کنیم به دنبال نفرات دیگر خواهیم رفت.

* پرونده نقل و انتقالات بازیکنان را چه زمانی می بندید؟

- ما تا روز سه شنبه تمام کارهای ایران را تمام می کنیم و اگر نتوانستیم نفراتی که می خواهیم را به خدمت درآوریم، هماهنگ می کنیم تا از خارج مهره های که نیاز داریم را جذب کنیم.

* حدود سه هفته دیگر لیگ آغاز می شود اما هنوز تمرینات استقلال با حضور کامل بازیکنان برگزار نشده است. آیا در فوتبال امروز دنیا هم اینگونه برای یک فصل پرفشار آماده می شوند؟

- این مشکل فقط برای ما نیست. برنامه ریزی فوتبال ما ایراد و اشکال دارد. الان تیم ملی به اتریش رفته است و 30 بازیکن این تیم را در اردو همراهی می کنند. این مشکل فقط مختص به استقلال نیست. امروز اصلا به گونه‌ای شده که هر تیمی بیشتر بازیکن ملی پوش داشته باشد، بیشتر متضرر می شود. تیم‌ها تلاش می کنند و بازیکن را تحویل تیم می دهند اما روزی که به آنها نیاز دارند در اختیارشان نیستند. متاسفانه مشکل زیاد است، انتقاد هم که می کنیم کسی به حرف ما گوش نمی دهد.

* مجیدی در استقلال می ماند؟ غیبت او نگرانی هواداران را به دنبال داشته است.

* مجیدی بازیکن استقلال است. 2 روز برای رسیدگی به کارهای شخصی است آنهم با هماهنگی من به خارج سفر کرده است، آنوقت برای او هزار و یک حرف و حدیث به وجود آوردند. یک روز می گویند، قهر کرده. روز دیگر می گویند، فرزندش مریض است. این اخبار و شایعات هم در راستای مسائلی خاص مطرح می شود که به آنها اشاره کردم.

* ظاهرا او پیشنهادی از تیمهای خارجی هم داشته است.

- بله! فرهاد پیشنهاد از تیمهای خارجی داشت و من هم در جریان این پیشنهاد بودم اما او جواب منفی داد. فرهاد با استقلال قرارداد دارد و می خواهد امسال برای استقلال بازی کند، کمک حال ما باشد و یک قهرمانی دیگر با استقلال بدست بیاورد.

* پس شما این قول را می دهید که مجیدی در استقلال بماند؟

- هواداران مطمئن باشند که مجیدی می ماند. یکی از دلایلی که من در بین هواداران استقلال مقبولیت دارم این است که حرف بی ربط نمی زنم و وعده و وعید الکی نمی دهم. امروز هم می گویم مجیدی در استقلال می ماند، پس مطمئن باشید او در تیم ما خواهد ماند.

* راستی شما برای عقد قرارداد با سیدجلال حسینی سقف قرارداد را رعایت کردید، چون باشگاه مدعی است برای تمدید قرارداد این بازیکن رعایت سقف را کرده است؟

- روزی که سیدجلال می خواست به استقلال بیاید، می گفتند رقم قراردادش بالاتر از سقف قرارداد است و مقررات را رعایت نکرده است اما امروز که به تیم دیگر رفته، آیا سقف قرارداد را رعایت کرده است؟ اگر ما به سیدجلال فرضا، تاکید می کنم فرضا 600 میلیون تومان می دادیم، حتما باشگاه دیگر بیشتر از این رقم را به او داده تا راضی به امضای قرارداد شده است. باور کنید اگر او با ما قرارداد می بست هزار حرف و حدیث درست می کردند.

* انتظار داشتید سیدجلال حسینی در آستانه امضای قرارداد با شما به تیم دیگر برود؟

- من هر بازیکنی که مطمئن باشم به استقلال می آید، می گویم که او را گرفته‌ایم. مانند حمودی، تیموریان، جاسم کرار، سیدمهدی رحمتی و ... اما هیچ جا نگفتم که سیدجلال استقلالی می شود یا این بازیکن را به خدمت درآورده ایم. من تا زمانی که قراردادمان با یک بازیکن قطعی نشود و از قول و قرار او اطمینان نداشته باشم، وعده و وعید نمی دهم. ما سیدجلال را نگرفتیم اما بازیکنان دیگری را که مدنظر داشتیم را می گیرم.

* از عملکرد تیم در فصل نقل و انتقالات راضی هستید؟

- ما در این زمینه یک سر و گردن از تیم‌های دیگر بالاتر هستیم.

* بمب‌ها را چه زمانی منفجر می کنید؟

- بمب‌ها را منفجر و همه را نابود کردیم! شما کجا بودی؟!

* روز شنبه آقای مظلومی گلایه کرده بود که با حضور 12 تا 13 بازیکن در تمرین نمی شود قول قهرمانی داد، شما این نظر سرمربی تیم تان را قبول دارید؟

- مظلومی حق دارد و درست گفته است. کار او خیلی دشوار است. زمانیکه بازیکنان در خدمت سرمربی نیستند، من هم بودم قول قهرمانی نمی دادم. با این شرایط قهرمانی خیلی سخت است اما سعی می کنیم این فصل یک جام برای هواداران بگیریم.