به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر آذری که سال گذشته از برگزیدگان اولین هماندیشی طنز رادیویی بود، درباره دومین هماندیشی طنز رادیویی گفت: برگزاری هماندیشی طنز رادیویی از سوی رادیو فرهنگ برای پیشبرد فرهنگ و طنز مملکت و برای رادیو، شنوندههای آن و دستاندرکاران رادیو مشوق است و کسانی که در این راه زحمت میکشند میگویند بالاخره برای ما هم یک جشن گرفتند و برای ما که در عرصه طنز قلمفرسایی میکنیم، یک روز انتخاب شد. انجام کارهای فرهنگی نظیر هماندیشی طنز رادیویی بسیار مثمر ثمر و برای هنرمندان رادیو امیدوارکننده است.
وی ادامه داد: سال گذشته از من و همسرم برای حضور در دومین هماندیشی طنز رادیویی دعوت شده بود. آن روز پیشکسوتها هم بودند، در روحیه خود من خیلی موثر بود و خانم من که 38 سال با من زندگی میکند، به من گفت من فکر نمیکردم که کار تو اصلا دیده شود و فکر میکردم علاقمند، دنبالهرو و پیرو ندارد و کسی گوشش به این حرفها بدهکار نیست.
این پیشکسوت برنامههای طنز رادیو تصریح کرد: اگر به یک گل آب ندهید و آن را مورد توجه و حمایت قرار ندهید، پژمرده شده و از بین میرود. در مورد ما هم همین طور است. اگر به ما طنزپردازان توجه نشود، قطعا پژمرده میشویم. من سالها عمرم را در راه تهیه و تولید برنامههای طنز رادیویی گذاشتهام و 40 سال است فعالیت میکنم. هیچ وقت به بیراهه نرفتهام و همواره برنامههایی اجرا کردهام که منجر به سرشکستگی رادیو نشود.
وی در ادامه تصریح کرد: بسیاری از اوقات برنامههای ما برای کسانی که در شهرستانها زندگی میکنند، آسان نمیشود؛ البته مراکز استانها نیز برنامههای خود را دارند هرچند نویسنده خوب و هنرمند خیلی قوی ندارند، اما با این احوال تلاش میکنند.
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