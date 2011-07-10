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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

آذری:

برگزاری هم‌اندیشی رادیویی مشوق برنامه‌سازان طنز است

برگزاری هم‌اندیشی رادیویی مشوق برنامه‌سازان طنز است

برگزیده نخستین هم‌اندیشی طنز رادیویی برگزاری هم‌اندیشی طنز رادیویی مشوقی برای برنامه‌سازان در عرصه طنز رادیویی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر آذری که سال گذشته از برگزیدگان اولین هم‌اندیشی طنز رادیویی بود، درباره دومین هم‌اندیشی طنز رادیویی گفت: برگزاری هم‌اندیشی طنز رادیویی از سوی رادیو فرهنگ برای پیشبرد‌ فرهنگ و طنز مملکت و برای رادیو، شنونده‌های آن و دست‌اندرکاران رادیو مشوق است و کسانی که در این راه زحمت می‌کشند می‌گویند بالاخره برای ما هم یک جشن گرفتند و برای ما که در عرصه طنز قلم‌فرسایی می‌کنیم، یک روز انتخاب شد. انجام کارهای فرهنگی نظیر هم‌اندیشی طنز رادیویی بسیار مثمر ثمر و برای هنرمندان رادیو امیدوار‌کننده است.

وی ادامه داد: سال گذشته از من و همسرم برای حضور در دومین هم‌اندیشی طنز رادیویی دعوت شده بود. آن روز پیشکسوت‌ها هم بودند، در روحیه خود من خیلی موثر بود و خانم من که 38 سال با من زندگی می‌کند، به من گفت من فکر نمی‌کردم که کار تو اصلا دیده شود و فکر می‌کردم علاقمند، دنباله‌رو و پیرو ندارد و کسی گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست.

این پیشکسوت برنامه‌های طنز رادیو تصریح کرد: اگر به یک گل آب ندهید و آن را مورد توجه و حمایت قرار ندهید، پژمرده شده و از بین می‌رود. در مورد ما هم همین طور است. اگر به ما طنزپردازان توجه نشود، قطعا پژمرده می‌شویم. من سال‌ها عمرم را در راه تهیه و تولید برنامه‌های طنز رادیویی گذاشته‌ام و 40 سال است فعالیت می‌کنم. هیچ وقت به بیراهه نرفته‌ام و همواره برنامه‌هایی اجرا کرده‌ام که منجر به سرشکستگی رادیو نشود.

وی در ادامه تصریح کرد: بسیاری از اوقات برنامه‌های ما برای کسانی که در شهرستان‌‌ها زندگی می‌کنند، آسان نمی‌شود؛ البته مراکز استان‌ها نیز برنامه‌های خود را دارند هرچند نویسنده خوب و هنرمند خیلی قوی ندارند، اما با این احوال تلاش می‌کنند.

کد مطلب 1355615

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