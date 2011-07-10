2700 دام در رابر علیه تب برفکی مایه کوبی شدند

فاطمه موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پایان یافتن فاز اول واکسیناسیون تب برفکی دو هزار و 700 راس دام سنگین در رابر علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

موحدی با بیان اینکه طرح مذکور به طور همزمان از 22 خرداد ماه سال جاری آغاز شد و تا 15 تیر ادامه یافت ابراز داشت: واکسیناسیون این تعداد دام به صورت خانه به خانه در سطح شهر انجام شده است.

وی با اشاره به لزوم انجام واکسیناسیون مجدد برای دام هایی که برای نخستین بار مایه کوبی شده اند گفت: عملیات مایه کوبی مجدد از 15 تیر ماه تا 10 مرداد انجام می شود.

این مسئول از جمله علائم بیماری مذکور را تب بالا، آبریزش از دهان، وجود تاول در دهان و نوک پستان نام برد و اظهار داشت: این بیماری مسری است و دامداران بایستی از جابه جایی بی مورد دام خودداری کنند و لازم است هرگوانه جابه جایی با هماهنگی شبکه دامپزشکی انجام شود.

وی با اشاره به خسارات سنگینی که بیماری تب برفکی به وجود می آورد از دامداران خواست در صورت مشاهده هر گونه علائم بیماری مراتب را به اطلاع مسئولان شبکه دامپزشکی برسانند.