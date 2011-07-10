به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد صبح یکشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه سبزه‌میدان، افزود: هیچ بهانه‌ای برای تعلل در تخلیه مدارس و همچنین واگذاری زمین به آموزش و ‌پرورش پذیرفتنی نیست و مسئولان امر باید به این نکته توجه داشته باشند که همه موارد بر اساس زمان‌بندی مشخص شده پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شهرداری، زمین مورد نظر را در موعد مقرر در اختیار آموزش و پرورش قرار ندهد، قطعا پروسه ساخت مدارس جدید نیز به تأخیر می‌افتد که این موضوع به‌هیچ عنوان قابل‌قبول نیست و همه مدیران موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات موجود در پروژه سبزه‌میدان اقدام کنند.

رئوفی نژاد با تأکید بر اینکه دو زمین مناسب در کوچه معروف به امام‌جمعه و همچنین کوچه رختشویخانه جهت ساخت مدرسه در نظر گرفته شده است، افزود: اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان باید هرچه سریع‌تر با اتمام عملیات ساخت مکان جدید به آن ساختمان منتقل شوند و دانش‌آموزانی که در دو مدرسه واقع در سبزه‌میدان مشغول به تحصیل بودند به محل فعلی اداره‌کل منتقل گردند.

استاندار زنجان افزود: چیزی که مشاهده می‌کنیم این است که عده‌ای دوست ندارند کارها سرعت پیدا کند، اما ما با جدیت پیگیر موضوع هستیم و کم‌کاری را قبول نمی‌کنیم.

رئوفی‌نژاد با اشاره به اینکه فروشگاه فرهنگیان واقع در سبزه‌میدان نیز باید در اسرع وقت به محل دیگری منتقل شود، گفت: شهرداری، زمین مناسبی در شهرک آزادگان در نظر گرفته است که امیدواریم با توافق طرفین هرچه سریع‌تر این مهم عملیاتی شود.

استاندار زنجان یادآور شد: آموزش و پرورش باید هرچه سریع‌تر نسبت به ساخت ساختمان جدید ادره‌کل اقدام کرده و انتظار داریم در هفته دولت به این محل نقل مکان کنند.

رئوفی نژاد با انتقاد از تعلل در ساخت ساختمان جدید اداره‌کل آموزش و پرورش افزود: این پروژه در 7 سال گذشته به‌خاطر سوء‌مدیریت با کمترین پیشرفت فیزیکی مواجه بود، اما تأکید ما این است که با نظارت مستقیم معاونت عمرانی، این طرح هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.