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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

رئوفی نژاد:

پروژه سبزه‌میدان باید بر اساس زمان‌بندی اعلام شده پیگیری شود

پروژه سبزه‌میدان باید بر اساس زمان‌بندی اعلام شده پیگیری شود

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: پروژه سبزه‌میدان باید بر اساس زمان‌بندی اعلام شده پیگیری شود و مشکلات مربوط به جابجایی مدارس نیز رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد صبح یکشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه سبزه‌میدان، افزود: هیچ بهانه‌ای برای تعلل در تخلیه مدارس و همچنین واگذاری زمین به آموزش و ‌پرورش پذیرفتنی نیست و مسئولان امر باید به این نکته توجه داشته باشند که همه موارد بر اساس زمان‌بندی مشخص شده پیگیری می‌شود.
 
وی ادامه داد: اگر شهرداری، زمین مورد نظر را در موعد مقرر در اختیار آموزش و پرورش قرار ندهد، قطعا پروسه ساخت مدارس جدید نیز به تأخیر می‌افتد که این موضوع به‌هیچ عنوان قابل‌قبول نیست و همه مدیران موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات موجود در پروژه سبزه‌میدان اقدام کنند.
 
رئوفی نژاد  با تأکید بر اینکه دو زمین مناسب در کوچه معروف به امام‌جمعه و همچنین کوچه رختشویخانه جهت ساخت مدرسه در نظر گرفته شده است، افزود: اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان باید هرچه سریع‌تر با اتمام عملیات ساخت مکان جدید به آن ساختمان منتقل شوند و دانش‌آموزانی که در دو مدرسه واقع در سبزه‌میدان مشغول به تحصیل بودند به محل فعلی اداره‌کل منتقل گردند.
 
استاندار زنجان افزود: چیزی که مشاهده می‌کنیم این است که عده‌ای دوست ندارند کارها سرعت پیدا کند، اما ما با جدیت پیگیر موضوع هستیم و کم‌کاری را قبول نمی‌کنیم.
 
رئوفی‌نژاد با اشاره به اینکه فروشگاه فرهنگیان واقع در سبزه‌میدان نیز باید در اسرع وقت به محل دیگری منتقل شود، گفت: شهرداری، زمین مناسبی در شهرک آزادگان در نظر گرفته است که امیدواریم با توافق طرفین هرچه سریع‌تر این مهم عملیاتی شود.
 
استاندار زنجان یادآور شد: آموزش و پرورش باید هرچه سریع‌تر نسبت به ساخت ساختمان جدید ادره‌کل اقدام کرده و انتظار داریم در هفته دولت به این محل نقل مکان کنند.
 
رئوفی نژاد با انتقاد از تعلل در ساخت ساختمان جدید اداره‌کل آموزش و پرورش  افزود: این پروژه در 7 سال گذشته به‌خاطر سوء‌مدیریت با کمترین پیشرفت فیزیکی مواجه بود، اما تأکید ما این است که با نظارت مستقیم معاونت عمرانی، این طرح هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.
کد مطلب 1355627

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