مجموعه داستانک «کشف لحظه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه داستانک‌های 100 نویسنده برگزیده مسابقه «کشف لحظه» است که از میان بیش از 2000 اثر رسیده به مسابقه انتخاب شده‌اند.

برگزارکننده این مسابقه، مرکز همایش‌های مجموعه فرهنگی هنری تهران بوده که به مدت یک سال و در سه مرحله اجرا و اختتامیه آن هم در روز 27 دی‌ماه 87 همزمان با جشن افتتاحیه مسابقه بین‌المللی داستان‌نویسی جهان معنوی برگزار شد.

داوری مسابقه «کشف لحظه» را بلقیس سلیمانی، سیدرضا شکرالهی و علیرضا محمودی ایرانمهر بر عهده داشتند.

کتاب 192 صفحه‌ای «کشف لحظه» با طرح‌های یاشار صلاحی و توسط انتشارات روانشناسی و هنر در شمارگان 2000 نسخه و با بهای 5000 تومان روانه بازار شده است.