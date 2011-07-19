هادی سپهرزاد با پایان یافتن مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در ژاپن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: در روز اول مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا بارندگی بود و مسابقات به سختی پیگیری شد. به حدی مسابقه دادن در این روز سخت بود که از رکوردهای ورزشکاران متعجب شدم.

وی با یادآوری اینکه پس از پنج ماه مصدومیت راهی مسابقات آسیایی شده بود، افزود: شرایط سخت و ناراحت کننده روز اول تا حدی مرا شوکه کرده بود چون من برای کسب نتیجه به ژاپن رفته بودم. خوشبختانه در موادی چون پرش طول خوب بودم و توانستم فاصله‌ام را با رقبا زیاد کنم. در روز دوم خوشبختانه هوا خوب شد و توانستم در ماده تخصصی‌ام پرتاب دیسک و 1500 متر تمامی امتیازات عقب مانده را جبران کنم.

این عضو تیم ملی دوومیدانی ایران تصریح کرد: خوشبختانه توانستم با فاصله کمی ورزشکار ژاپن را پشت سر بگذارم تا او نتواند با امتیاز میزبانی قهرمان شود.

وی ادامه داد: من از اول هم برای کسب مدال راهی ژاپن شده بودم اما اینکه یک روز قبل از مسابقات راهی ژاپن شدیم تاثیر منفی روی شرایط ورزشکاران گذاشته بود.

"تمام بچه‌ها فکرشان مدال و کسب یک نتیجه خوب بود"، سپهرزاد با بیان این جمله افزود: من از اول هم به کم قانع نبودم و تنها به کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا می اندیشیدم. خوشبختانه توانستم پس از یک مدال طلا و چهار نقره در مسابقات داخل سالن به اولین مدال طلای هوای آزاد دست یابم.

سپهرزاد خاطرنشان کرد: سه ماهی است با مربی ایرانی تمرین می کنم و او بیشتر مرا همراهی کرده و در تمرینات با من همفکری می کند. به هر حال من تصمیم گرفته‌ام فعلا با مربی ایرانی کار کنم، چرا که مربیان بزرگ همه شاگرد دارند. در کنار آن اگر مربی خارجی مانند بار قبل باشد ترجیح می دهم با مربی ایرانی کار کنم.

وی با بیان اینکه موفق شده سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان کره جنوبی را بدست آورد، گفت: من هنوز موفق به کسب سهمیه المپیک نشده ام. اما می توانم باز هم سهمیه بگیرم. تمام هدفم این است که بتوانم در مسابقات قهرمانی جهان یا رقابت‌های بین المللی پیش رو به ورودی المپیک برسم.

نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در ژاپن 19 تیرماه با کسب شش مدال (دو طلا، دو نقره و دو برنز) برای ایران به پایان رسید.