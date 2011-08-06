خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: این اثر 1657 صفحه‌ای که حاصل مطالعه بیش از 160 هزار صفحه رمان و داستان منثور و منظوم توسط محمد شریفی است، با رویکرد به ادبیات خلاقه به ویژه ادبیات داستانی روانه بازار کتاب شد.

«فرهنگ ادبیات فارسی» در واقع، راهنمای ساده‌ای برای رفع نیاز علاقمندان ادبیات دیروز و امروز فارسی اعم از دانشجویان و کتابخوانان حرفه‌ای است و در دو بخش ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر تنظیم شده است.

در این کتاب اطلاعات متنوعی درباره شرح احوال شعرا و نویسندگان، معرفی آثار اصطلاحات ادبی، قصه‌ها، داستان‌ها و اشارات و درهم آمیختگی افسانه‌های عامیانه و ادبیات جدی گنجانده شده است.

بنای این فرهنگ بر اختصارنویسی است تا در صورت لزوم علاقه‌مندان با مراجعه به دیگر منابع که حالت تفسیری دارند، خود اطلاعات جامع‌تر را در موارد خاص جستجو کنند.



در این کتاب همچنین پس از ارایه اطلاعاتی درباره مولف و پدید آورنده، ارزیابی مختصری از کارهای او آمده و در پایان هم آثار ادبی مولف معرفی شده تا مخاطب بر اساس گرایش و علاقه خود به مطالعه اثر مورد نظر بپردازد.



چاپ چهارم «فرهنگ ادبیات فارسی» در یک جلد با قطع وزیری گالینگور و در شمارگان 1100 نسخه 2200 به قیمت 35 هزار تومان عرضه شده است.