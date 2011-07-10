ارائه یافته های علمی 63 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز در 21 کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد تقی علوی با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز در 21 کشور جهان یافته های علمی خود را ارائه کردند، اضافه کرد: شورای پژوهشی این دانشگاه از ابتدای سال جاری تاکنون با درخواست 63 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خارج از کشور موافقت کرد.

به گفته رئیس دانشگاه تبریز، این تعداد عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز در مجامع علمی کشورهای بلژیک، هلند، کانادا، چین، انگلستان، کانادا، مالزی، آمریکا، ژاپن، یونان، استرالیا، هلند، ترکیه، فرانسه، آلمان، فنلاند، تایلند، اسپانیا، جمهوری چک، نروژ و سوئیس شرکت­ کردند.

علوی حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی را در مجامع علمی خارج از کشور زمینه­ساز گسترش همکاری­های بین­المللی علمی دانست و خاطرنشان کرد: دانشگاه تبریز با حمایت از تلاش­های اعضای هیئت علمی در زمینه فعالیت­های پژوهشی و تبدیل علم به ثروت برای گسترش تبادلات علمی نیز آمادگی لازم را دارد.

