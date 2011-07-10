روشی جدید برای تبدیل مستقیم سلولهای پوست به نورونهای دوپامینی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه سن رافائله میلان که نتایج یافته های خود را در تازه ترین شماره مجله "نیچر" منتشر کرده اند، تکنیک جدیدی را ارائه کردند که برپایه فعال سازی تنها سه ژن به نامهای Mash1، Nurr1 و Lmx1a در فیبروپلاستهای پوست انسان، تبدیل این سلولها به نورونهای دوپامینی امکانپذیر می شود.

این نورونها که "نورونهای دوپامینی القایی" (iDA ) نام دارند قادرند تواناییهای کاربردی نورونهای مغز را انجام دهند.

درحقیقت نورونهای iDA می توانند فعالیت الکترویکی لحظه ای و تماسهای سیناپسی داشته باشند و دوپامین آزاد کنند. دوپامین انتقال دهنده عصبی مهمی است که به طور طبیعی در مغز عمل می کند.

این تکنیک جدید، توسعه پیشرفته فناوری برنامه ریزی دوباره ژنتیکی است که پیش از این، "شینا یاماناکا" از دانشگاه کیوتو برای ساخت سلولهای بنیادی پرتوان القایی (iPS) ارائه کرده بود. با این تفاوت که در این تکنیک جدید، سلولهای بنیادی ساخته نمی شوند بلکه سلولهای فیبروبلاست پوست مستقیم به نورونهای دوپامینی تبدیل می شوند.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "نورونهای iDA از مزایای مهمی برخوردارند. به ویژه می توانند در لابراتوار از سلولهای پوست خود بیمار در زمان نسبتاً کوتاهی و بدون هیچ خطر بروز تومور ایجاد شوند."

هدف بعدی این پژوهشگران، آزمایش مستقیم این تکنیک بر روی مدلهای حیوانی مبتلا به بیماری پارکینسون است.

این محققان امیدوارند در آینده از نورونهای iDA در سطح بالینی برای درمان بیماریهای تخریب نورونی بهره گرفت.