گزارشهای متناقض درباره پایگاه سری سیا در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی زبان "گلف تودی" چاپ امارات در گزارشی نوشت: هر روز گزارشهای ضد و نقیضی درباره پایگاه سری سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) در یمن القاعده منتشر می شود و برخی اعلام می کنند که سیا در تلاش برای ایجاد پایگاه هواپیماهای بدون سرنشین برای عملیات جاسوسی و حمله به یمن مشابه با حملات موشکی در مرز افغانستان-پاکستان است.

این درحالیست که در برخی از گزارشها آمده است ناآرامی ها در یمن باعث توقف فعالیت های سیا شده و احتمالا اجرای طرح ایجاد پایگاه هواپیماهای بدون سرنشین تا چندین ماه به حالت تعلیق درآمده است.

گلف تودی در ادامه نوشت: همچنین در گزارشهای دیگری آمده که ایجاد پایگاه سیا خارج از یمن به مدت دستکم هشت ماه آغاز شده اما ادامه این پروژه به دلیل مشکلات لجستیکی متوقف شده است.

طرح جدید ایالات متحده در یمن به معنای افزایش عملیات سری آمریکا در این کشور و همچنین گسترش حملات هواپیماهای بدون سرنشین است، مقامات آمریکایی بر این باورند که سیا مهارت خود را در استفاده از عملیات جاسوسی و بالا بردن توانمندی نیروهای انسانی در منطقه افزایش داده است.

بر این اساس یکی از اهداف اصلی توسعه عملیات هواپیماهای بدون سرنشین سیا در یمن آزادی عمل بیشتر ایالات متحده پس از برکناری "عبدالله صالح" و روی کار آمدن فردی جدید است.

به نوشته این روزنامه انگلیسی زبان، به نظر می رسد در حال حاضر ایده سیا برای ایجاد پایگاهی در داخل یمن برای پرواز هواپیماهای بدون سرنشین غیر ممکن باشد و این عملیات می تواند از یک پایگاه در کشورهای همسایه صورت گیرد.

"جان پایک" مدیر اندیشکده "گلوبال سیکیوریتی" (GlobalSecurity) در واشنگتن بر این باور است: هواپیماهای بدون سرنشین از یک باند فرودگاه در "جیبوتی" به پرواز در می آیند و احتمال می رود افسران سیا تاکنون با شلیک موشک این هواپیماها را به پرواز در آورده باشند.

این گزارش در حالی منتشر می شود که سیا در سالهای اخیر از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در افغانستان استفاده کرده و صدها پرواز را در پاکستان انجام داده است.

ایالات متحده با این تدابیر بر آن است تا از خلاء تدریجی قدرت در یمن که در حال شدت گرفتن است، استفاده و به شبه نظامیان مظنون حمله کند.