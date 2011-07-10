حسین رضازاده پاداش قهرمانان وزنه برداری را مشخص کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نفراتی که عنوان قهرمانی اوزان خود را به دست آورده اند 20 میلیون ریال، نفراتی که عنوان نایب قهرمانی را به دست آورده اند 10 میلیون ریال و نفراتی هم که عنوان سومی را کسب کرده اند 5 میلیون ریال از رئیس فدراسیون وزنه برداری پاداش خواهند گرفت.
طبق این دسته بندی کیانوش رستمی، سعید محمدپور و بهادر مولایی که مدال طلای مجموع اوزان 85، 94 و 105+ کیلوگرم رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان را به دست آورده اند بیشترین پاداش را خواهند گرفت، علیرضا کاظمی نژاد و مجید عسکری که صاحب گردن آویز نقره شدند، هر یک 10 میلیون ریال دریافت خواهند کرد و جابر بهروزی هم که در وزن 69 کیلوگرم مدال برنز جهان را به گردن آویخت پاداش 5 میلیون ریالی را از آن خود خواهد کرد.
رضازاده همچنین به پاس تلاش های کادر فنی تیم وزنه برداری جوانان، از زحمات کوروش باقری، سرمربی تیم و دستیارانش سیاوش باقری و مهران مطلق با پرداخت جایزه نقدی تشکر خواهد کرد.
رئیس فدراسیون وزنه برداری پاداش هایی را برای ملی پوشان مدال آور در عرصه رقابت های جهانی مالزی در نظر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نفراتی که عنوان قهرمانی اوزان خود را به دست آورده اند 20 میلیون ریال، نفراتی که عنوان نایب قهرمانی را به دست آورده اند 10 میلیون ریال و نفراتی هم که عنوان سومی را کسب کرده اند 5 میلیون ریال از رئیس فدراسیون وزنه برداری پاداش خواهند گرفت.
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